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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 18:29
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В Гватемале умер бывший диктатор Риос Монтт

В Гватемале умер бывший диктатор Риос Монтт (5 новостей)

«Он пришел к власти в Гватемале в 1982 году, после переворота в стране. В 2013 году Риоса Монтта обвинили в…»

Бывший президент Гватемалы, который руководил страной в 1982-1983 годах, умер от острого инфаркта миокарда. Ему был 91 год.

Об этом пишет​ The Independent.

После того, как Монтт пришел к власти в 1982 году, он пообещал жителям Гватемалы, что никогда не будет воровать, не будет врать и не причинит никому вреда. Однако в 2013 году его обвинили в геноциде, – пишут в издании.

Известно, что Риос Монтт пришел к власти во время возглавляемого им военного переворота в марте 1982 года. В августе 1983 года его режим был свергнут демократом Оскаром Умберто Мехиа Викторесом. Однако, даже за такой короткий срок правления Монтт, в Гватемале были убиты сотни тысяч мирных людей.

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"Уже в первый месяц правления Монтт застрелили тысячи граждан, их подвергали пыткам, а затем в жестокий способ это все умалчивали", – пишут в The Independent.

Считается также, что Монтт виноват в смерти около 70 тысяч индейцев, которые погибли в результате политики "выжженной земли". Около 15 сел коренных жителей пострадали от жестокой резни.

В 2013 году Риос Монтт обвинили в геноциде. Ему присудили 80 лет лишения свободы. Однако Конституционный суд отменил приговор, а судебный процесс будет возобновлен в 2015 году.

Обновлено в 18:12 Об этом пишет​ The Independent.

Обновлено в 18:29 Он пришел к власти в Гватемале в 1982 году, после переворота в стране. В 2013 году Риоса Монтта обвинили в геноциде.

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