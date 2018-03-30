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В Харькове из СИЗО сбежал арестант-рецидивист

В Харькове из СИЗО сбежал арестант-рецидивист (4 новости)

«Правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия. (фото)»

В Харькове из учреждения исполнения наказаний сбежал арестованный мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Отмечается, что арестант сбежал из Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 вечером 29 марта. Беглец - Александр Яровой, 1995 года рождения. Он уроженец села Бараново Валковского района Харьковской области. Сотрудники СИЗО сообщили о уведомили правоохранительные органы и Министерство юстиции. Продолжаются розыскные мероприятия.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове из СИЗО сбежал арестант-рецидивист

Из харьковского СИЗО сбежал заключённый
Из харьковского СИЗО сбежал заключённый

Ранее сообщалось, что в Одессе двое полицейских за взятки вывозили из СИЗО подследственного домой к супруге.

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ФОТО К НОВОСТИ: «В Харькове из СИЗО сбежал арестант-рецидивист»
Фото В Харькове из СИЗО сбежал арестант-рецидивист
Фото В Харькове из СИЗО сбежал подозреваемый-рецидивист: фото (фото)
Фото В Харькове из СИЗО сбежал арестант-рецидивист
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  30.03.18, 17:57 23-летний парень уже был неоднократно судим и дожидался окончательного решения суда по делу об угоне автомобиля.
Униан Униан  ·  30.03.18, 19:27 Ранее судимый уроженец села Бараново Валковского района Харьковской области был арестован 23 марта по подозрению в незаконном завладении транспортным средством.
Главред Главред  ·  30.03.18, 20:43 Правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия. (фото)
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В Харькове из СИЗО сбежал арестант-рецидивист

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