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В Харькове на взятке задержан сотрудник Госпродпотребслужбы — СБУ

В Харькове на взятке задержан сотрудник Госпродпотребслужбы — СБУ (4 новости и 1 видео)

«Начальника подразделения, в полномочия которого входит борьба с коррупцией, задержали с поличным при получении взятки в сумме 8 тысяч долларов. »

Чиновник Госпродпотребслужбы, которого задержали на взятке, требовал от коллеги деньги за не привлечение к ответственности за коррупцию.Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Нацполицией задержали на взятке чиновника Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Харьковской области. Об этом СБУ сообщает в Facebook.

По информации спецслужбы, госслужащий, в полномочия которого входит борьба с коррупцией, требовал от своего коллеги деньги за не привлечение к административной ответственности за якобы совершенное им коррупционное правонарушение.

Чиновника задержали в автомобиле во время получения денег недалеко от места работы.

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Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Городской Дозор Городской Дозор  ·  24.01.18, 18:46 Оперативники спецслужбы установили, что начальник одного из подразделений, в полномочия которого входит борьба с коррупцией, требовал от своего коллеги 8 тысяч долларов.
Медиапорт Медиапорт  ·  24.01.18, 19:15 Начальника подразделения, в полномочия которого входит борьба с коррупцией, задержали с поличным при получении взятки в сумме 8 тысяч долларов. 
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.01.18, 19:59 В Харькове СБУ разоблачила на взятке чиновника Главного управления Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Харьковской области (Госпродпотребслужба)
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