В Харькове на взятке задержан сотрудник Госпродпотребслужбы — СБУ

Чиновник Госпродпотребслужбы, которого задержали на взятке, требовал от коллеги деньги за не привлечение к ответственности за коррупцию.Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Нацполицией задержали на взятке чиновника Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Харьковской области. Об этом СБУ сообщает в Facebook.
По информации спецслужбы, госслужащий, в полномочия которого входит борьба с коррупцией, требовал от своего коллеги деньги за не привлечение к административной ответственности за якобы совершенное им коррупционное правонарушение.
Чиновника задержали в автомобиле во время получения денег недалеко от места работы.
Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.