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В Харькове наградили сотрудниц "Укрпочты" за помощь в освобождении заложников (16 новостей и 1 видео) «В церемонии принял участие глава Нацполиции»

От имени Министерства внутренних дел и Национальной полиции начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех поблагодарил сотрудников харьковского отделения «Укрпочты» №13 и мужчину-посетителя почты, которые 30 декабря несколько часов находились в заложниках и сами нейтрализовали захватчика.

Обновлено в 17:32 Трех женщин и мужчину наградили "за смелые и решительные действия, проявленные при освобождении заложников".

Обновлено в 17:56 Міністерство внутрішніх справ нагородило працівниць Укрпошти та приватного підприємця, які допомогли схопити терориста та звільнити заручників у Харкові.