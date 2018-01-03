  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. В Харькове наградили сотрудниц "Укрпочты" за помощь в освобождении заложников
Украина
Медиапорт Медиапорт · · Обновлено в 17:56
· Полиция · Сотрудники
В Харькове наградили сотрудниц "Укрпочты" за помощь в освобождении заложников

В Харькове наградили сотрудниц "Укрпочты" за помощь в освобождении заложников (16 новостей и 1 видео)

«В церемонии принял участие глава Нацполиции»

От имени Министерства внутренних дел и Национальной полиции начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех поблагодарил сотрудников харьковского отделения «Укрпочты» №13 и мужчину-посетителя почты, которые 30 декабря несколько часов находились в заложниках и сами нейтрализовали захватчика. 

Обновлено в 17:32 Трех женщин и мужчину наградили "за смелые и решительные действия, проявленные при освобождении заложников".

Обновлено в 17:56 Міністерство внутрішніх справ нагородило працівниць Укрпошти та приватного підприємця, які допомогли схопити терориста та звільнити заручників у Харкові.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Харькове наградили сотрудниц "Укрпочты" за помощь в освобождении заложников»
Фото Захват почты в Харькове: полиция наградила сотрудников отделения
Фото МВД наградило работников "Укрпочты" за помощь в обезвреживании мужчины, который захватил заложников в Харькове
Фото В Харькове наградили сотрудниц "Укрпочты" за помощь в освобождении заложников
Фото В Харькове наградили граждан, которые помогли освободить заложников в отделении "Укрпочты"
Фото Работникам "Укрпочты" в Харькове вручили подарки за содействие освобождению заложников
Фото ЧП в Харькове: стало известно, чем наградили сотрудников "Укрпочты"
Фото Захват Укрпочты: МВД наградило сотрудников
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.18, 14:18 Приказами Министерства внутренних дел награжден подарками четырех граждан за смелость и решительность, которую они проявили во время освобождения заложников, захваченных 30 декабря в отделении "Укрпочты"…
Depo.ua Харьков Depo.ua Харьков  ·  03.01.18, 14:28 Как сообщили Depo.Харьков в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, за смелые и решительные действия, церемония награждения людей, которые находились в помещении отделения "Укрпочты" и были взяты…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.01.18, 14:51 Трое сотрудников "Укрпочты" и частный предприниматель получили наградные часы за помощь полиции в обезвреживании Владимира Безуха, взявшего их в заложники в отделении "Укрпочты" в Харькове 30 декабря…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.01.18, 14:54 МВД наградила трех сотрудниц "Укрпочты" за смелые и решительные действия во время обезвреживания террориста и освобождения заложников в харьковском отделении почты
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.18, 15:09 За смелые и решительные действия, проявленные при освобождении заложников, захваченных в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко в г.. Харькове, приказами Министерства внутренних дел награждены ценными…
Канал 112 Канал 112  ·  03.01.18, 15:12 Приказами Министерства внутренних дел награждены ценными подарками четверо граждан, которые помогли полиции во время освобождения заложников, захваченных в отделении "Укрпочты". Об этом сообщает МВД Украины…
Газета День Газета День  ·  03.01.18, 15:16 Приказами Министерства внутренних дел награжден подарками четырех граждан за смелость и решительность, которую они проявили во время освобождения заложников, захваченных 30 декабря в отделении "Укрпочты"…
Vgorode Харьков Vgorode Харьков  ·  03.01.18, 15:30 В Харькове наградили сотрудников "Укрпочты" и посетителя, которые помогли полиции обезвредить террориста и освободить заложников. Об этом Vgorode сообщили в пресс-службе Нацполиции. Церемония награждения…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.01.18, 16:21 Отважных работников отделения связи и посетителя, которых в канун нового года держали в заложниках, наградили памятными часами.
ТСН ТСН  ·  03.01.18, 16:28 Князев поблагодарил и граждан, и сотрудников полиции, благодаря действиям которых злоумышленник был обезврежен без силового штурма здания.
Униан Униан  ·  03.01.18, 16:35 Также за образцовое выполнение служебных обязанностей отметили наградами полицейских, которые принимали участие в освобождении заложников.
Городской Дозор Городской Дозор  ·  03.01.18, 16:56 Трое сотрудников «Укрпочты» и частный предприниматель получили наградные часы за помощь полиции в обезвреживании Владимира Безуха, который взял их в заложники в отделении «Укрпочты» в Харькове 30 декабря…
Обозреватель Обозреватель  ·  03.01.18, 17:28 В церемонии принял участие глава Нацполиции
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.01.18, 17:32 Министерство внутренних дел Украины наградило наручными часами сотрудниц Укрпочты за обезвреживание преступника, захватившего отделение почты в Харькове 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Национальной…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.01.18, 17:56 Міністерство внутрішніх справ нагородило працівниць Укрпошти та приватного підприємця, які допомогли схопити терориста та звільнити заручників у Харкові.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Прогноз погоды на 4 января: в Украину придет весеннее тепло

Прогноз погоды на 4 января: в Украину придет весеннее тепло
В Харькове наградили сотрудниц &quot;Укрпочты&quot; за помощь в освобождении заложников

В Харькове наградили сотрудниц "Укрпочты" за помощь в освобождении заложников
Гражданин Молдовы пытался тайно вывезти из Украины более 120 монет времен Речи Посполитой

Гражданин Молдовы пытался тайно вывезти из Украины более 120 монет…
Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили перенесено на 11 января

Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили перенесено на 11 января
За год амнистировали 587 осужденных участников АТО

За год амнистировали 587 осужденных участников АТО
В канун Нового года в Карпатах сошла лавина

В канун Нового года в Карпатах сошла лавина
В новогоднюю ночь киевский фуникулер установил новый рекорд

В новогоднюю ночь киевский фуникулер установил новый рекорд
За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены

За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО,…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мін&#039;юст анонсував зустріч щодо нового етапу звільнення заручників

Мін'юст анонсував зустріч щодо нового етапу звільнення заручників
Герої, яких забрала війна у 2017-му. Згадаймо всіх поіменно

Герої, яких забрала війна у 2017-му. Згадаймо всіх поіменно
В ближайший час столицу накроет туман

В ближайший час столицу накроет туман
&amp;quot;Динамо&amp;quot; вступило в переговоры с &amp;quot;Янг Бойз&amp;quot; по защитнику

"Динамо" вступило в переговоры с "Янг Бойз" по защитнику
Одна из известнейших моделей мира снялась в изысканной фотосессии Valentino

Одна из известнейших моделей мира снялась в изысканной фотосессии Valentino
Прочность Бруклинского моста проверяли слонами

Прочность Бруклинского моста проверяли слонами
Крым. Деградация, или Что ожидает жителей полуострова в 2018

Крым. Деградация, или Что ожидает жителей полуострова в 2018
Кличко опозорился новым двойным перлом, видео феерического ляпа

Кличко опозорился новым двойным перлом, видео феерического ляпа
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.