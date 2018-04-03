В Харькове ночью взорвали банкомат и похитили из него деньги (15 новостей и 1 видео) «Полиция еще не нашла злоумышленников»

Ночью, 3 марта, в Харькове возле магазина игрушек взорвали банкомат. Об этом сообщает NewsRoom. Инцидент приключился в поселке Жуковского на улице Астрономической, 35Л. По данным полиции, причиной взрыва стало самодельное устройство. Остальные подробности правоохранители пообещали рассказать в ближайшее время. По информации СМИ, пострадавшая харьковчанка работала уборщицей в расположенной неподалеку аптеке. Перед случившимся она проходила мимо вместе с внуком. Женщина увидела пакет и заглянула туда, после чего прогремел взрыв.

Обновлено в 12:30 Взрыв произошел в магазине, который расположен на улице Астрономической.

Обновлено в 12:41 В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленников.