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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 12:41
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В Харькове ночью взорвали банкомат и похитили из него деньги

В Харькове ночью взорвали банкомат и похитили из него деньги (15 новостей и 1 видео)

«Полиция еще не нашла злоумышленников»

Ночью, 3 марта, в Харькове возле магазина игрушек взорвали банкомат. Об этом сообщает NewsRoom. Инцидент приключился в поселке Жуковского на улице Астрономической, 35Л. По данным полиции, причиной взрыва стало самодельное устройство. Остальные подробности правоохранители пообещали рассказать в ближайшее время. По информации СМИ, пострадавшая харьковчанка работала уборщицей в расположенной неподалеку аптеке. Перед случившимся она проходила мимо вместе с внуком. Женщина увидела пакет и заглянула туда, после чего прогремел взрыв.

Обновлено в 12:30 Взрыв произошел в магазине, который расположен на улице Астрономической.

Обновлено в 12:41 В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленников.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Харькове ночью взорвали банкомат и похитили из него деньги»
Фото Ночью на улице Астрономической взорвали банкомат
Фото В Харькове неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка и забрали из него деньги
Фото В Харькове ночью взорвали банкомат и похитили из него деньги
Фото В харьковском магазине взорвали банкомат
Фото В Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат в магазине детских игрушек
Фото В Харькове ночью взорвали и ограбили банкомат (ФОТО)
Фото В Харькове взорвали банкомат и украли деньги: фото, видео
Фото В Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги – ФОТО
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
АТН АТН  ·  03.04.18, 10:34 3 апреля около 03-00 в полицию поступило сообщение о том, что произошел взрыв в магазине, расположенном на улице Астрономической.
Городской Дозор Городской Дозор  ·  03.04.18, 10:46 В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 10:54 В ночь на вторник неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка, вмонтированный в магазин по ул.Астрономическая в Харькове, и забрали из него деньги.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.04.18, 11:02 Инцидент произошел ночью, никто не пострадал.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 11:03 В ночь на вторник, 3 апреля, неизвестные подорвали банкомат "Приватбанка", вмонтированный в магазин по ул.Астрономическая в Харькове, и забрали из него деньги.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 11:17 В ночь на вторник, 3 апреля, неизвестные взорвали в Харькове банкомат, установленный в магазине на улице Астрономической, и похитили из него деньги.
Медиапорт Медиапорт  ·  03.04.18, 11:23 Неизвестные поместили самодельное взрывное устройство в разъём для выдачи денег и привели его в действие. 
Факты Факты  ·  03.04.18, 12:03 Полиция еще не нашла злоумышленников
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 12:07 Грабители забросили взрывчатку внутрь банкомата.
Depo.ua Харьков Depo.ua Харьков  ·  03.04.18, 12:20 Видео с места взрыва ГУ НП Украины в Харьковской области опубликовало на своем канале в YouTube , передает Depo.Харьков . На кадрах запечатлен магазин, в котором произошел взрыв. В результате происшествия…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.04.18, 12:30 В Харькове сегодня около 03:00 неизвестные взорвали банкомат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области. Взрыв произошел в магазине, который расположен на улице Астрономической.В…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  03.04.18, 12:41 По словам правоохранителей, около трех ночи поступил сигнал о взрыве в магазине, расположенном на улице Астрономической. Предполагается, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое…
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