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Происшествия
УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 14:15
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В Харькове произошло жуткое ДТП, трое погибших: опубликованы фото

В Харькове произошло жуткое ДТП, трое погибших: опубликованы фото (12 новостей)

«Автомобили смяло как жестянки»

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, столкнулись автомобили BMW и ВАЗ. Так, водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

К сожалению, 53-летний водитель и два пассажира ВАЗ от полученных повреждений погибли на месте.

В данный момент личность пассажира BMW и одного из пассажиров ВАЗ, а также обстоятельства аварии устанавливаются.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

Обновлено в 13:55 В городе Харьков на окружной дороге случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончались три человека.

Обновлено в 14:15 На дороге столкнулись BMW и «ВАЗ»

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Телеграф Телеграф  ·  30.12.17, 11:57 В результате ДТП на окружной дороге Харькова погибли три человека, еще двое в больнице.
Апостроф Апостроф  ·  30.12.17, 11:59 В Харькове на окружной дороге в результате автомобильной аварии погибли трое человек.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.12.17, 12:13 На окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобилей ВMW и ВАЗ, в результате которого три человека погибли на месте, двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.12.17, 12:24 На окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобилей ВMW и ВАЗ, в результате которого три человека погибли на месте, двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  30.12.17, 12:28 Три человека погибли, еще двое находятся в больнице в результате ДТП на окружной дороге Харьков - Довжанский минувшей ночью, - сообщает пресс-служба областной полиции
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  30.12.17, 13:19 В Харькове на окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека погибли на месте, двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  30.12.17, 13:35 В Харькове на окружной дороге произошло ДТП со смертельным исходом.
Медиапорт Медиапорт  ·  30.12.17, 13:42 Трое людей погибли, двое пострадали в результате столкновения автомобилей BMW и «ВАЗ» на окружной дороге. 
ТСН ТСН  ·  30.12.17, 13:46 Автомобили смяло как жестянки.
MIGnews MIGnews  ·  30.12.17, 13:55 В городе Харьков на окружной дороге случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончались три человека.
Факты Факты  ·  30.12.17, 14:15 На дороге столкнулись BMW и «ВАЗ»
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