В Харькове произошло жуткое ДТП, трое погибших: опубликованы фото

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, столкнулись автомобили BMW и ВАЗ. Так, водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
К сожалению, 53-летний водитель и два пассажира ВАЗ от полученных повреждений погибли на месте.
В данный момент личность пассажира BMW и одного из пассажиров ВАЗ, а также обстоятельства аварии устанавливаются.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).
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