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В Харькове произошло жуткое ДТП, трое погибших: опубликованы фото (12 новостей) «Автомобили смяло как жестянки»

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, столкнулись автомобили BMW и ВАЗ. Так, водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

К сожалению, 53-летний водитель и два пассажира ВАЗ от полученных повреждений погибли на месте.

В данный момент личность пассажира BMW и одного из пассажиров ВАЗ, а также обстоятельства аварии устанавливаются.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

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