  1. Главная
  2. Новости
  3. В Харькове пьяный мужчина забил до смерти мать, которая не дала денег на алкоголь
Главком Главком ·
· Деньги
В Харькове пьяный мужчина забил до смерти мать, которая не дала денег на алкоголь

В Харькове пьяный мужчина забил до смерти мать, которая не дала денег на алкоголь (3 новости)

«По ходатайству Харьковской местной прокуратуры №1 суд утвердил меру пресечения в виде содержания под стражей для 49-летнего харьковчанина, который подозревается…»

В Харькове 49-летний сын забил до смерти 87-летнюю мать после того, как она отказалась давать ему деньги на алкоголь. Об этом сообщает прокуратура Харьковской обл.

В конце прошлого года он, будучи пьяным, в очередной раз стал требовать у матери денег на спиртное. Не получив их, начал избивать старушку ногами, волочить ее по квартире за руку. После такого издевательства женщина уже не смогла встать с кровати.

Более того, сын не давал больной ни пищи, ни воды и еще и отцу запретил кормить ее. Кроме того, он не позволял звонить и рассказывать о случившемся.

«Когда к родителям пришла их дочь, она застала мать в очень тяжелом состоянии. Сразу отвезла ее в больницу, где диагностировали перелом шейки бедра. За два дня женщина умерла. Причиной смерти стали травмы грудной клетки и правого плеча, а также легочно-сердечная недостаточность», - сказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова.

Онищенко опроверг информацию о покупке прав на
Онищенко опроверг информацию о покупке прав на "деньги Януковича"…

По информации, подозреваемому уже второй раз инкриминируется аналогичное преступление, но в прошлый раз мать простила и забрала обвинения.

«Еще в 2013 году мужчину, который издевался над матерью, судили за нанесение тяжких телесных повреждений. Однако тогда женщина простила сына и отказалась от обвинения, надеясь, что тот опомнится. По сути она спасла его от тюрьмы. Однако мужчина не оценил материнский поступок и, как утверждает его сестра, продолжал жестоко обращаться с родителями», - рассказала Шевцова.

По ходатайству Харьковской местной прокуратуры №1 суд утвердил меру пресечения в виде содержания под стражей для харьковчанина, который подозревается в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений матери, повлекших смерть (ч.2 ст.121 УК Украины).

В начале текущего года злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Городской Дозор Городской Дозор  ·  11.01.18, 13:45 По ходатайству Харьковской местной прокуратуры №1 суд утвердил меру пресечения в виде содержания под стражей для 49-летнего харьковчанина, который подозревается в умышленном нанесении тяжких телесных…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британский «охотник за привидениями» заснял силуэт призрака в тюрьме (ФОТО)

Британский «охотник за привидениями» заснял силуэт призрака в тюрьме (ФОТО)
Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине

Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине
У харьковских пенитенциариев - новое назначение и ротация

У харьковских пенитенциариев - новое назначение и ротация
Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости

Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости
Украинец Малиновский может провести бой за титул WBO

Украинец Малиновский может провести бой за титул WBO
Ирина Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем

Ирина Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдаем и…
Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области

Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области
В Киеве установят памятник погибшим в АТО военным

В Киеве установят памятник погибшим в АТО военным
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.