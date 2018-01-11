В Харькове пьяный мужчина забил до смерти мать, которая не дала денег на алкоголь (3 новости) «По ходатайству Харьковской местной прокуратуры №1 суд утвердил меру пресечения в виде содержания под стражей для 49-летнего харьковчанина, который подозревается…»

В Харькове 49-летний сын забил до смерти 87-летнюю мать после того, как она отказалась давать ему деньги на алкоголь. Об этом сообщает прокуратура Харьковской обл.

В конце прошлого года он, будучи пьяным, в очередной раз стал требовать у матери денег на спиртное. Не получив их, начал избивать старушку ногами, волочить ее по квартире за руку. После такого издевательства женщина уже не смогла встать с кровати.

Более того, сын не давал больной ни пищи, ни воды и еще и отцу запретил кормить ее. Кроме того, он не позволял звонить и рассказывать о случившемся.

«Когда к родителям пришла их дочь, она застала мать в очень тяжелом состоянии. Сразу отвезла ее в больницу, где диагностировали перелом шейки бедра. За два дня женщина умерла. Причиной смерти стали травмы грудной клетки и правого плеча, а также легочно-сердечная недостаточность», - сказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова.

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По информации, подозреваемому уже второй раз инкриминируется аналогичное преступление, но в прошлый раз мать простила и забрала обвинения.

«Еще в 2013 году мужчину, который издевался над матерью, судили за нанесение тяжких телесных повреждений. Однако тогда женщина простила сына и отказалась от обвинения, надеясь, что тот опомнится. По сути она спасла его от тюрьмы. Однако мужчина не оценил материнский поступок и, как утверждает его сестра, продолжал жестоко обращаться с родителями», - рассказала Шевцова.

По ходатайству Харьковской местной прокуратуры №1 суд утвердил меру пресечения в виде содержания под стражей для харьковчанина, который подозревается в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений матери, повлекших смерть (ч.2 ст.121 УК Украины).

В начале текущего года злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.