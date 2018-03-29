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В Харькове социологию делали в кабинетах Кернеса, - Информационное сопротивление

В Харькове социологию делали в кабинетах Кернеса, - Информационное сопротивление (5 новостей)

«Появились красноречивые факты»

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает Depo.Харьков . По его словам, харьковская чиновница была задействована в проведении опроса в интересах Кернеса. "В кабинете Цибульник были найдены анкеты для проведения соцопроса. Во-первых, не понятно, зачем они председателю РГА на рабочем месте? Какое отношение проведение социсследований имеет к ее служебным обязанностям? Во-вторых, ряд нюансов указывает, что опрос готовился в интересах Геннадия Кернеса. Среди прочего, Кернес отмечен в качестве лидера партии "Видродження" на парламентских выборах, хотя формально им не является", - написал Тымчук Он отметил, что выявление анкет в кабинете у харьковской чиновницы свидетельствует о конфликте интересов. "Наличие анкет свидетельствует как минимум о конфликте интересов, когда подчиненная организует опрос о своем начальнике, а также злоупотребление служебным положением", - написал Тымчук. По его мнению, председатели районных администраций Харькова также могли помогать в проведении подобных опросов. "Но даже один факт очень показателен – пока такая "социологическая машина" с привлечением админресурса будет работать в интересах Кернеса, он всегда будет "самым популярным" и "безальтернативным" мэром. И сможет нарисовать любые цифры как себе, так и оппонентам", - подытожил Тымчук. Как сообщал Depo.Харьков , сегодня, 29 марта проходят следственные действия, в частности, в кабинете Цибульник . Обыск санкционирован районным судом и проводится в рамках уголовного производства , начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В кабинете Цибульник среди прочего нашли партбилет Партии регионов, много украшений, "георгиевскую" ленту и материалы для проведения соцопроса.

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Обозреватель Обозреватель  ·  29.03.18, 19:15 Появились красноречивые факты
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