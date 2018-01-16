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Происшествия
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 00:51
В Харькове водитель сбил подростка и сбежал с места ДТП: опубликовано видео с моментом трагедии

В Харькове водитель сбил подростка и сбежал с места ДТП: опубликовано видео с моментом трагедии (15 новостей и 1 видео)

«Сбитый 18-летним водителем парень погиб на месте происшествия»

Мужчина насмерть сбил человека в Харькове.

Народный депутат Украины Антон Геращенко обратился к гражданам Украины с просьбой помочь полиции и сообщить информацию о водителе.

"Какой негодяй, грубо нарушая правила дорожного движения, выехав на встречную, насмерть сбил человека на пешеходном перекрестке. Патрульная полиция нашла автомобиль в нескольких сотнях метрах от места трагедии во дворах. Лицо, совершившее это преступление, бросила машину и скрылась с места преступления", - говорится в сообщении.

"Прошу всех неравнодушных харьковчан, кто может знать о том, кто был за рулем Toyota Camry, госномер, АХ 5050 АО, помочь полиции и сообщить все, что Вы знаете об этом человеке", - добавил Геращенко.

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Вечером 15 января в Киеве на Соломенской площади произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек. Автомобиль Mitsubishi Lancer с донецкими номерами проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с BMW (кабриолет) на польских номерах.

Обновлено в 00:05 В Харькове 18-летний водитель сбил 17-летнего пешехода и скрылся. По данным медиков, парень погиб на месте происшествия.

Обновлено в 00:51 "Предварительно, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Для поиска злоумышленника на территории Харькова был введен план" Перехват ". В результате патрульные обнаружили разыскиваемый автомобиль на улице Салтовское шоссе. Также полицейским удалось установить и задержать водителя . Им оказался 18-летний харьковчанин,"- говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Харькове водитель сбил подростка и сбежал с места ДТП: опубликовано видео с моментом трагедии»
Фото Разыскивается водитель, насмерть сбивший пешехода
Фото В Харькове автомобиль насмерть сбил пешехода: водителя задержали по горячим следам
Фото Неизвестный насмерть сбил человека на переходе
Фото В Харькове водитель сбил 17-летнего пешехода и убежал
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АТН АТН  ·  16.01.18, 19:44 Сегодня около 15-10 в районе пересечения Салтовского Шоссе и улицы Гвардейцев Широнинцев автомобиль сбил вышедшего на проезжую часть мужчину. 
Медиапорт Медиапорт  ·  16.01.18, 20:40 Автомобиль Toyota Camry насмерть сбил 17-летнего пешехода на Салтовском шоссе. Водитель Toyota с места ДТП уехал, бросил машину и сбежал. Вскоре его задержали полицейские. 
Апостроф Апостроф  ·  16.01.18, 20:41 16 января в Харькове водитель, проезжая по встречной полосе, сбил насмерть 17-летнего парня на пешеходном переходе.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  16.01.18, 21:22 В Дарницком районе Киева произошла трагедия, ГАЗель насмерть сбила пенсионерку 1942 года рождения
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  16.01.18, 21:51 Сегодня в Харькове 18-летний водитель на смерть сбил 17-летнего пешехода и скрылся с места преступления. Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области. Согласно…
Новое Время Новое Время  ·  16.01.18, 22:03 Во вторник, 16 января, в Харькове 18-летний водитель автомобиля Toyota Cаmry совершил наезд на 17-летнего парня на пешеходном переходе, от полученных травм он погиб на месте ДТП.
Politeka Politeka  ·  16.01.18, 22:09 В Харькове мужчина сбил несовершеннолетнего парня и скрылся с места преступления Сегодня,16 января, в Харькове водитель, проезжая по встречной полосе, сбил насмерть 17-летнего парня на пешеходном переходе.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.18, 22:32 Нацполиция задержала 18 летнего водителя, который на пешеходном переходе в Харькове насмерть сбил человека.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.18, 22:32 Нацполиция задержала 18 летнего водителя, который на пешеходном переходе в Харькове насмерть сбил человека.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.18, 22:32 Нацполиция задержала 18 летнего водителя, который на пешеходном переходе в Харькове насмерть сбил человека.
Факты Факты  ·  16.01.18, 23:11 Сбитый 18-летним водителем парень погиб на месте происшествия
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.01.18, 23:32 На Набережном шоссе Киева Toyota Camry попала в жуткую аварию. Пассажир авто погиб на месте ДТП. Об этом сообщает "Еспресо". Известно, что иномарка ехала в сторону столичного Подола. Внезапно водитель…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.01.18, 00:05 В Харькове 18-летний водитель сбил 17-летнего пешехода и скрылся. По данным медиков, парень погиб на месте происшествия.
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