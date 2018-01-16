В Харькове водитель сбил подростка и сбежал с места ДТП: опубликовано видео с моментом трагедии (15 новостей и 1 видео) «Сбитый 18-летним водителем парень погиб на месте происшествия»

Мужчина насмерть сбил человека в Харькове.

Народный депутат Украины Антон Геращенко обратился к гражданам Украины с просьбой помочь полиции и сообщить информацию о водителе.

"Какой негодяй, грубо нарушая правила дорожного движения, выехав на встречную, насмерть сбил человека на пешеходном перекрестке. Патрульная полиция нашла автомобиль в нескольких сотнях метрах от места трагедии во дворах. Лицо, совершившее это преступление, бросила машину и скрылась с места преступления", - говорится в сообщении.

"Прошу всех неравнодушных харьковчан, кто может знать о том, кто был за рулем Toyota Camry, госномер, АХ 5050 АО, помочь полиции и сообщить все, что Вы знаете об этом человеке", - добавил Геращенко.

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Вечером 15 января в Киеве на Соломенской площади произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек. Автомобиль Mitsubishi Lancer с донецкими номерами проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с BMW (кабриолет) на польских номерах.

Обновлено в 00:05 В Харькове 18-летний водитель сбил 17-летнего пешехода и скрылся. По данным медиков, парень погиб на месте происшествия.

Обновлено в 00:51 "Предварительно, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Для поиска злоумышленника на территории Харькова был введен план" Перехват ". В результате патрульные обнаружили разыскиваемый автомобиль на улице Салтовское шоссе. Также полицейским удалось установить и задержать водителя . Им оказался 18-летний харьковчанин,"- говорится в сообщении.