В харьковской школе одиннадцатиклассник распылил детям в лицо слезоточивый газ

5 апреля в харьковской школе №158 ученик 11-го класса решил сорвать уроки и принес в школу газовый баллончик. Слезоточивый газ он выпустил прямо в лицо детям, сообщается на странице "Жить в Харькове" в Facebook.

"В начале пятого урока ученик 11-го класса брызгнул газовым баллончиком в лицо парню, который заступился за девочку 2-го класса, а потом и этой девочке. Следом начал брызгать по первому этажу. Действия учителей и директора заключались в следующем: детей не вывели из школы (черный ход не работает из за сломаных замков) их закрыли в классах и не выпускали. Директор, зашедший в класс, сказала стоявшим возле открытого окна и кашляющим ученикам: "Вы портите репутацию школы, сидите тихо". После окончания 5 урока детей отпустили", — написали очевидцы в соцсетях.

Скриншот (facebook.com/myharkov)

Очевидцы события высказались в комментариях.

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"Та с**ли они на детей. Им главное свою ж**у прикрыть! Это почти во всех школах, к сожалению", - написал Денис Данников.

"У меня там учится дочь и ребенок все рассказал, как было. Кроме того, что кто- то брызнул восьмиклассникам в лицо-это да,ма все остальное -враки!мИ двери были открыты настежь и окна, и детей выводили..Так что не надо гнать пургу. А старшеклассника надо наказать и родителей тоже!" - прокомментировала Анна Егоянц.

"Ооооо! Известная песенка. Нам тоже пели про "не портите репутацию школы " и "нож в спину", когда детей 2 класса массово отравили в столовой. Дело, естественно, "замяли" и ни то, что не извинились, а наоборот сделали виновными", - написала Татьяна Балакирская.

Скриншот комментариев (facebook.com/myharkov)