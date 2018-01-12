В Херсоне иномарка влетела в тюрьму (3 новости) «Водитель отмечал покупку автомобиля . В Херсоне водитель на БМВ влетел в тюрьму. Удар был такой сильный, что бетонный забор…»

В Херсоне 24-летний водитель автомобиля BMW въехал в бетонный забор исправительной колонии строгого режима. Плиты забора упали прямо на авто и едва его не раздавили, однако водителю удалось самостоятельно выбраться из разбитой машины.

Об этом сообщает ТСН.

По информации издания, охранники колонии вызвали на место происшествия патрульных. Правоохранители составили в отношении водителя протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель от оказания медицинской помощи отказался и рассказал, что автомобиль купил всего несколько дней назад. Именно по этому поводу мужчина и употреблял алкоголь. При этом водитель признал свою вину и пообещал работникам колонии компенсировать убытки.

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"Водитель согласился пройти осмотр с помощью алкотеста "Драгер". Прибор показал 1,17 промилле алкоголя в крови, это почти в 6 раз превышает допустимую норму", – рассказал пресс-офицер патрульной полиции Херсона Андрей Кованый.

Пока забор восстанавливают, на поврежденном участке выставили усиленную охрану.