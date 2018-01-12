  1. Главная
  2. Новости
  3. В Херсоне иномарка влетела в тюрьму
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Автомобили · Исправительная колония · Бетонный забор · Водитель · BMW · Автомобиль · Пьяный водитель
В Херсоне иномарка влетела в тюрьму

В Херсоне иномарка влетела в тюрьму (3 новости)

«Водитель отмечал покупку автомобиля . В Херсоне водитель на БМВ влетел в тюрьму. Удар был такой сильный, что бетонный забор…»

В Херсоне 24-летний водитель автомобиля BMW въехал в бетонный забор исправительной колонии строгого режима. Плиты забора упали прямо на авто и едва его не раздавили, однако водителю удалось самостоятельно выбраться из разбитой машины.

Об этом сообщает ТСН.

По информации издания, охранники колонии вызвали на место происшествия патрульных. Правоохранители составили в отношении водителя протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель от оказания медицинской помощи отказался и рассказал, что автомобиль купил всего несколько дней назад. Именно по этому поводу мужчина и употреблял алкоголь. При этом водитель признал свою вину и пообещал работникам колонии компенсировать убытки.

Залило по двери. В Киеве автомобили плывут по затопленной дождями улице
Залило по двери. В Киеве автомобили плывут по затопленной дождями улице

"Водитель согласился пройти осмотр с помощью алкотеста "Драгер". Прибор показал 1,17 промилле алкоголя в крови, это почти в 6 раз превышает допустимую норму", – рассказал пресс-офицер патрульной полиции Херсона Андрей Кованый.

Пока забор восстанавливают, на поврежденном участке выставили усиленную охрану.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Сегодня Сегодня  ·  12.01.18, 17:34 Водитель отмечал покупку автомобиля . В Херсоне водитель на БМВ влетел в тюрьму. Удар был такой сильный, что бетонный забор просто придавила машину. И водитель не пострадал – более того, самостоятельно…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские индексы обновили свои исторические максимумы

Американские индексы обновили свои исторические максимумы
Главных полицейских обвинили в домогательствах, полетели головы

Главных полицейских обвинили в домогательствах, полетели головы
Маккейн о заявлении Трампа по мигрантам: Люди со всего мира сделали Америку великой

Маккейн о заявлении Трампа по мигрантам: Люди со всего мира…
&quot;Бавария&quot; обыграла &quot;Байер&quot; в стартовом матче второго круга Бундеслиги

"Бавария" обыграла "Байер" в стартовом матче второго круга Бундеслиги
В Одессе на взятке задержали руководителя отдела ЖКС

В Одессе на взятке задержали руководителя отдела ЖКС
Байер - Бавария - 1:3. Обзор матча

Байер - Бавария - 1:3. Обзор матча
Чтобы Кремль боялся: США решились на серьезный &quot;ядерный&quot; шаг

Чтобы Кремль боялся: США решились на серьезный "ядерный" шаг
Депутат Одесского облсовета пытался дать детективу НАБУ взятку в $500 тыс. – ГПУ

Депутат Одесского облсовета пытался дать детективу НАБУ взятку в $500…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.