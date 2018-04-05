  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. В Херсоне у СБУ пытались отбить "депутата" оккупационной власти из Евпатории
Украина
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 20:21
В Херсоне у СБУ пытались отбить "депутата" оккупационной власти из Евпатории

В Херсоне у СБУ пытались отбить "депутата" оккупационной власти из Евпатории (13 новостей и 1 видео)

«Недалеко от суда произошла стрельба»

Группа неизвестных лиц пыталась отбить у сотрудников Службы безопасности Украины в Херсоне задержанного участника установления оккупационной власти в Крыму, депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета", сообщает постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Обновлено в 20:18 У Херсоні група зловмисників намагалася відбити у співробітників СБУ затриманого на адміністративному кордоні з анексованим Кримом "депутата Євпаторійської міськради".

Обновлено в 20:21 Правоохранители эту информацию пока не комментировали.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Херсоне у СБУ пытались отбить "депутата" оккупационной власти из Евпатории»
Фото В Херсоне у СБУ пытались отбить "депутата горсовета" Евпатории
Фото У СБУ пытались отбить пойманного на границе с Крымом депутата-предателя
Фото В Херсоне неизвестные пытались "отбить" задержанного "депутата горсовета Евпатории"
Фото Дело депутата из Евпатории: Возле здания суда в Херсоне произошла потасовка (ФОТО, ВИДЕО)   
Фото В Херсоне у правоохранителей пытались отбить задержанного "депутата Евпаторийского горсовета"
Фото В Херсоне неизвестные пытались отбить у СБУ "депутата Евпаторийского горсовета"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  05.04.18, 18:29 Представитель президента в АРК также сообщил о "российской пятой колонне" в Херсоне.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  05.04.18, 18:30 Группа лиц в Херсоне предприняла попытку отбить у сотрудников СБУ недавно задержанного на админгранице с Крымом "депутата Евпаторийского городского совета", подозреваемого в посягательстве на территориальную…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 18:53 Постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.04.18, 18:53 Постпред президента в АР Крым констатировал "отсутствие надлежащего уровня координации правоохранительных органов".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 19:06 Недалеко от суда произошла стрельба
Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 19:07 В Херсоне группа неизвестных лиц пыталась отбить от сотрудников СБУ задержанного на административной границе с аннексированным Крымом депутата так называемого "Евпаторийского городского совета".
Новое Время Новое Время  ·  05.04.18, 19:32 В четверг, 5 апреля, в Херсоне неизвестные пытались отбить у правоохранителей задержанного "депутата Евпаторийского городского совета".
Голос.UA Голос.UA  ·  05.04.18, 19:36 Сегодня в Херсоне возле суда, в котором должны были определить меру пресечения депутата самопровозглашенного «Евпаторийского городского совета», который во время оккупации Крыма активно участвовал в захвате…
Канал 112 Канал 112  ·  05.04.18, 19:41 В Херсоне группа злоумышленников пыталась отбить у сотрудников СБУ задержанного на административной границе с аннексированным Крымом "депутата Евпаторийского горсовета". Об этом на своей странице в Facebook…
ForUm ForUm  ·  05.04.18, 19:55 В Херсоне группа неизвестных пыталась отбить у сотрудников Службы безопасности Украины депутата самопровозглашенного «Евпаторийского городского совета», сообщил постоянный представитель президента…
iPress iPress  ·  05.04.18, 20:18 У Херсоні група зловмисників намагалася відбити у співробітників СБУ затриманого на адміністративному кордоні з анексованим Кримом "депутата Євпаторійської міськради".
РБК Украина РБК Украина  ·  05.04.18, 20:21 В Херсоне группа злоумышленников пыталась отбить у сотрудников СБУ задержанного на административной границе с аннексированным Российской Федерацией Крымом "депутата Евпаторийского горсовета". Об этом…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В Херсоне у СБУ пытались отбить &quot;депутата&quot; оккупационной власти из Евпатории

В Херсоне у СБУ пытались отбить "депутата" оккупационной власти из…
В киевские школы и садики поставляли макароны с мышиными экскрементами и просроченное мясо

В киевские школы и садики поставляли макароны с мышиными экскрементами…
&quot;Слабонервным не смотреть&quot;. На Троещине в здании Пенсионного фонда сгорел мужчина: фото 18+ (фото)

"Слабонервным не смотреть". На Троещине в здании Пенсионного фонда сгорел…
Боевики седьмой день подряд игнорируют режим &quot;Пасхального перемирия&quot; на Донбассе

Боевики седьмой день подряд игнорируют режим "Пасхального перемирия" на Донбассе
К взрыву возле канала &quot;Эспрессо&quot; причастен сотрудник Генштаба РФ - СБУ

К взрыву возле канала "Эспрессо" причастен сотрудник Генштаба РФ -…
В Черном море испытали бронированные катера Гюрза-М

В Черном море испытали бронированные катера Гюрза-М
В Днепре горела Приднепровская ТЭС

В Днепре горела Приднепровская ТЭС
В КГГА объяснили причины демонтажа МАФов на Андреевском спуске в центре Киева

В КГГА объяснили причины демонтажа МАФов на Андреевском спуске в…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Стамбуле загорелась больница

В Стамбуле загорелась больница
Холостяцкие места, куда вход женщинам запрещен (Фото)

Холостяцкие места, куда вход женщинам запрещен (Фото)
Забрала &quot;скорая&quot;: Милевский в матче получил опасную травму

Забрала "скорая": Милевский в матче получил опасную травму
&quot;Шахтер&quot; подготовил провокацию к матчу с &quot;Динамо&quot;

"Шахтер" подготовил провокацию к матчу с "Динамо"
Известный агент объяснил, почему Коноплянка не играет в &amp;quot;Шальке&amp;quot;

Известный агент объяснил, почему Коноплянка не играет в "Шальке"
Есть одно условие: в УГКЦ сказали, когда украинцы простят Россию

Есть одно условие: в УГКЦ сказали, когда украинцы простят Россию
Дело Бубенчика: разбираемся по сути

Дело Бубенчика: разбираемся по сути
В депутата горсовета Новограда-Волынского выпустили три пули, он в тяжелом состоянии

В депутата горсовета Новограда-Волынского выпустили три пули, он в тяжелом…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.