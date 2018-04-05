В Херсоне у СБУ пытались отбить "депутата" оккупационной власти из Евпатории

Группа неизвестных лиц пыталась отбить у сотрудников Службы безопасности Украины в Херсоне задержанного участника установления оккупационной власти в Крыму, депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета", сообщает постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
Обновлено в 20:18 У Херсоні група зловмисників намагалася відбити у співробітників СБУ затриманого на адміністративному кордоні з анексованим Кримом "депутата Євпаторійської міськради".
Обновлено в 20:21 Правоохранители эту информацию пока не комментировали.