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В Херсоне у СБУ пытались отбить "депутата" оккупационной власти из Евпатории (13 новостей и 1 видео) «Недалеко от суда произошла стрельба»

Группа неизвестных лиц пыталась отбить у сотрудников Службы безопасности Украины в Херсоне задержанного участника установления оккупационной власти в Крыму, депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета", сообщает постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Обновлено в 20:18 У Херсоні група зловмисників намагалася відбити у співробітників СБУ затриманого на адміністративному кордоні з анексованим Кримом "депутата Євпаторійської міськради".

Обновлено в 20:21 Правоохранители эту информацию пока не комментировали.