В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают схождение Благодатного огня (прямая трансляция) (14 новостей и 1 видео) «Величайшее чудо христианского мира произошло вовремя»

Десятки тысяч верующих прибыли в Иерусалим, чтобы стать свидетелями центрального события Великой субботы, которым станет схождение Благодатного огня в храме Воскресения Христова.

Обновлено в 14:30 Старейшая в мире святыня построена в 335 году до н.э. Храм Гроба Господня вмещает 10 тысяч прихожан. Схождение Благодатного огня обычно происходит в промежутке 13.00-15.00. Были случаи, когда огонь загорался через несколько минут после начала молитвы, а иногда его схождения…

Обновлено в 14:31 Украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием стали свидетелями схождения.