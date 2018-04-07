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Апостроф Апостроф · · Обновлено в 14:31
· Видео · Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают схождение Благодатного огня (прямая трансляция)

В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают схождение Благодатного огня (прямая трансляция) (14 новостей и 1 видео)

«Величайшее чудо христианского мира произошло вовремя»

Десятки тысяч верующих прибыли в Иерусалим, чтобы стать свидетелями центрального события Великой субботы, которым станет схождение Благодатного огня в храме Воскресения Христова.

Обновлено в 14:30 Старейшая в мире святыня построена в 335 году до н.э. Храм Гроба Господня вмещает 10 тысяч прихожан. Схождение Благодатного огня обычно происходит в промежутке 13.00-15.00. Были случаи, когда огонь загорался через несколько минут после начала молитвы, а иногда его схождения…

Обновлено в 14:31 Украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием стали свидетелями схождения.

ФОТО К НОВОСТИ: «В храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидают схождение Благодатного огня (прямая трансляция)»
Фото Схождение Благодатного огня: прямая трансляция из Иерусалима
Фото Что такое Благодатный огонь?
Фото В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Фото В Иерусалиме в день Благовещения сошел Благодатный огонь
Фото В Иерусалиме в 14.16 сошел Благодатный огонь
Фото Схождение Благодатного огня назвали большим бизнесом в РФ
Фото Тысячи паломников ждут схождения Благодатного огня. Прямая трансляция
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  07.04.18, 13:42 Схождение Благодатного огня, символизирующего нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, ожидают в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Канал 112 Канал 112  ·  07.04.18, 14:08 Благодатный огонь – огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос огня символизирует выход из Гроба…
ТСН ТСН  ·  07.04.18, 14:17 Величайшее чудо христианского мира произошло вовремя.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.04.18, 14:18 Схождение Благодатного огня произошло в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Униан Униан  ·  07.04.18, 14:19 Люди мгновенно передавали Огонь всем, кто находился в храме, после чего его смогли получить все, кто ожидал чуда схождения возле храма.
Униан Униан  ·  07.04.18, 14:22 Благодатный Огонь к Пасхе доставят во все епархии Украинской Православной Церкви В Иерусалиме сошел Благодатный огонь / Фото "УНИАН-Религии" В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня,...
Обозреватель Обозреватель  ·  07.04.18, 14:22 Валерий Отставных обратил внимание на странное обстоятельство
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.04.18, 14:22 В Пасхальную субботу, 7 апреля, в Иерусалиме сошел Благодатный огонь в храме Воскресения Христова. Свидетелями этого события стали десятки тысяч верующих. На сайте YouTube продолжается онлайн-трансляция…
УНН УНН  ·  07.04.18, 14:28 В Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня, 7 апреля, сошел Благодатный огонь, передает УНН со ссылкой на трансляцию GREEKTV4E.В знак благословения Божьего накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  07.04.18, 14:30 Тысячи паломников  7 апреля накануне Пасхи ожидают в храме Гроба Господня в Иерусалиме Схождение Благодатного огня, символизирующего нерукотворный свет Воскресения Христова.Старейшая в мире святыня построена…
MIGnews MIGnews  ·  07.04.18, 14:31 Украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием стали свидетелями схождения.
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