В Индии 11 человек погибли из-за схода лавин (7 новостей) «Лавина накрыла 11 человек в индийском Кашмире/»

В Индии из-за схода лавин погибли 11 человек в штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает в субботу газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники.

Сообщается, что инцидент произошел в северном округе Купвара в штате Джамму и Кашмир в пятницу вечером, 5 января. Отмечено, что среди погибших есть один ребенок.

Поисками людей занимается полиция, армия и местные жители. Двоих человек удалось спасти.

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Обновлено в 23:17 Из-за схода снежных лавин в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 11 человек

Обновлено в 00:53 Лавина накрыла 11 человек в индийском Кашмире/