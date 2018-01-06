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В Индии 11 человек погибли из-за схода лавин

В Индии 11 человек погибли из-за схода лавин (7 новостей)

«Лавина накрыла 11 человек в индийском Кашмире/»

В Индии из-за схода лавин погибли 11 человек в штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает в субботу газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники.

Сообщается, что инцидент произошел в северном округе Купвара в штате Джамму и Кашмир в пятницу вечером, 5 января. Отмечено, что среди погибших есть один ребенок.

Поисками людей занимается полиция, армия и местные жители. Двоих человек удалось спасти.

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Обновлено в 23:17 Из-за схода снежных лавин в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 11 человек

Обновлено в 00:53 Лавина накрыла 11 человек в индийском Кашмире/

ФОТО К НОВОСТИ: «В Индии 11 человек погибли из-за схода лавин»
Фото В Индии в результате схода лавин погибли 11 человек
Фото В Индии 11 человек погибли из-за схода лавин
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Новое Время Новое Время  ·  06.01.18, 19:57 Вечером в пятницу, 5 января, в Индии в штате Джамму и Кашмир из-за схода лавин погибли 11 человек.
MIGnews MIGnews  ·  06.01.18, 20:35 Происшествие случилось в округе Купвара, расположенном в северной части штата Джамму и Кашмир.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.01.18, 22:56 В Индии в пятницу, 5 января, в результате схождения лавин погибли 11 человек. Об этом сообщает Hindustan Times. Первая лавина засыпала 12 человек, семеро из которых находились в машине. Двоих удалось…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.01.18, 23:17 Из-за схода снежных лавин в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 11 человек
Телеграф Телеграф  ·  07.01.18, 00:53 Лавина накрыла 11 человек в индийском Кашмире/
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В Индии 11 человек погибли из-за схода лавин

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