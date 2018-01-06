В Индии 11 человек погибли из-за схода лавин

В Индии из-за схода лавин погибли 11 человек в штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает в субботу газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники.
Сообщается, что инцидент произошел в северном округе Купвара в штате Джамму и Кашмир в пятницу вечером, 5 января. Отмечено, что среди погибших есть один ребенок.
Поисками людей занимается полиция, армия и местные жители. Двоих человек удалось спасти.
Обновлено в 23:17 Из-за схода снежных лавин в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 11 человек
Обновлено в 00:53 Лавина накрыла 11 человек в индийском Кашмире/