В индийском штате Джамму и Кашмир из-за схода снежных лавин по последним данным погибли уже 17 человек.
В Индии под лавиной погибли 11 человек
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