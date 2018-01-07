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В Индии под лавиной погибли 11 человек

В Индии под лавиной погибли 11 человек (2 новости)

«В результате стихийного бедствия погибли 11 человек. Как сообщает Hindustan Times, первая лавина засыпала 12 человек. Из них семеро находились…»

В индийском штате Джамму и Кашмир из-за схода снежных лавин по последним данным погибли уже 17 человек.

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УРА-Информ УРА-Информ  ·  07.01.18, 10:54 В результате стихийного бедствия погибли 11 человек. Как сообщает Hindustan Times, первая лавина засыпала 12 человек. Из них семеро находились в машине. Спасателям удалось вытащить только двоих. При втором…
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