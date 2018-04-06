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В Instagram случайно рассекретили 14-летнего сына Валерия Меладзе и Альбины…

Снимок был сделан на праздновании дня рождения Кости: 26 февраля ему исполнилось 14 лет.

Недавно ему исполнилось 14 лет

Фотография парня появилась в Instagram компании, которая организовывает детские праздники.

ФОТО К НОВОСТИ : «В Instagram случайно рассекретили 14-летнего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой»

ФОТО К НОВОСТИ : «В Instagram случайно рассекретили 14-летнего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой»

Накануне в сети пользователи обнаружили снимок, на котором запечатлен 14-летний Константин Меладзе.

В Instagram случайно рассекретили 14-летнего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой (4 новости) «Недавно ему исполнилось 14 лет»

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