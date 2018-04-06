  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В Instagram случайно рассекретили 14-летнего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой
Общество
MIGnews MIGnews ·
В Instagram случайно рассекретили 14-летнего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой

В Instagram случайно рассекретили 14-летнего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой (4 новости)

«Недавно ему исполнилось 14 лет»

Накануне в сети пользователи обнаружили снимок, на котором запечатлен 14-летний Константин Меладзе.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Instagram случайно рассекретили 14-летнего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой»
Фото В Сети "случайно" засветили 14-летнего сына Меладзе и Джанабаевой
Фото Фото взрослого сына Джанабаевой и Меладзе утекло в сеть
Фото В Instagram случайно рассекретили 14-летнего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  06.04.18, 09:07 Фотография парня появилась в Instagram компании, которая организовывает детские праздники.
Обозреватель Обозреватель  ·  06.04.18, 10:09 Недавно ему исполнилось 14 лет
Униан Униан  ·  06.04.18, 10:59 Снимок был сделан на праздновании дня рождения Кости: 26 февраля ему исполнилось 14 лет.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В Instagram случайно рассекретили 14-летнего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой

В Instagram случайно рассекретили 14-летнего сына Валерия Меладзе и Альбины…
&quot;Болезнь в головах&quot;: вице-премьера возмутило украшение для пасхальных яиц в виде матрешки

"Болезнь в головах": вице-премьера возмутило украшение для пасхальных яиц в…
В пасхальную ночь правопорядок будут обеспечивать около 22 тысяч правоохранителей

В пасхальную ночь правопорядок будут обеспечивать около 22 тысяч правоохранителей
На Каннском кинофестивале будет показан фильм &quot;Соло: Звездные войны. Истории&quot;

На Каннском кинофестивале будет показан фильм "Соло: Звездные войны. Истории"
Страстная пятница: события 6 апреля

Страстная пятница: события 6 апреля
И тепло, и грозы: появился прогноз погоды на неделю после Пасхи

И тепло, и грозы: появился прогноз погоды на неделю после…
Погода на 6 апреля: дожди и солце разделят Украину пополам

Погода на 6 апреля: дожди и солце разделят Украину пополам
Суд освободил капитана арестованного крымского сейнера &quot;Норд&quot; до основного разбирательства по делу

Суд освободил капитана арестованного крымского сейнера "Норд" до основного разбирательства…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киеве начался фестиваль писанок

В Киеве начался фестиваль писанок
Фонд гарантирования завершил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования завершил ликвидацию двух банков
Samsung признали крупнейшим в мире производителем чипов

Samsung признали крупнейшим в мире производителем чипов
В Северодонецке мужчина взорвал себя гранатой

В Северодонецке мужчина взорвал себя гранатой
На Закарпатье зацвела сакура

На Закарпатье зацвела сакура
В Голосеевском районе столицы неизвестные ночью подожгли храм УПЦ

В Голосеевском районе столицы неизвестные ночью подожгли храм УПЦ
Организация по запрету химоружия провела инспекцию на территории России

Организация по запрету химоружия провела инспекцию на территории России
НБУ продолжает запасаться валютой: купил у банков еще $50 миллионов

НБУ продолжает запасаться валютой: купил у банков еще $50 миллионов
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.