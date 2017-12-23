В Интерполе заявляют о необоснованности обращения РФ по поводу розыска Яценюка (8 новостей) «В Интерполе заявляют о необоснованности обращения РФ по поводу розыска Яценюка»

Интерпол принял решение о необоснованности обращения России по поводу розыска бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.Никаких препятствий для передвижения бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или его каналов не существует. Об этом заявили в Украинском бюро Интерпола, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"При рассмотрении последнего обращения РФ по объявлению Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян. Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или каналов Интерпола не существует", говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Интерпол принял решение о необоснованности обращения России по поводу розыска Яценюка.

Сегодня стало известно, что Яценюка останавливали в Швейцарии по запросу России.

Полиция: Интерпол отменил розыскной циркуляр россиян по Яценюку

В 2015 году глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что, по данным следствия, в составе украинской националистической организации УНА-УНСО Яценюк участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях на территории Чечни в 1994-м и 1995 годах. Кроме того, он якобы принимал участие "в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии" в Грозном в 1995 году.

По данным российского следствия, Яценюк стрелял по россиянам из автомата Калашникова порядка десяти раз.

Представители Яценюка отвергли все обвинения, его пресс-секретарь посоветовала Бастрыкину пройти психиатрическую экспертизу.

В период, о котором идет речь, Яценюк был студентом. Согласно его официальной биографии, с 1991-го по 1996 годы он учился в Черновицком национальном университете имени Федьковича, параллельно с этим занимался юридической практикой.

В 90-х представители УНА-УНСО действительно участвовали в качестве добровольцев в боевых действиях в Чечне против правительственных сил. Но о членстве Яценюка в этой организации никогда не упоминалось. По этому делу в 2016 году суд в Грозном приговорил граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клиха к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно. Украинцы обвинения отрицают. По их словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.

Обновлено в 22:31 Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - нет

Обновлено в 22:45 Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел со ссылкой на украинское бюро Интерпола, никаких препятствий для передвижения Арсения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или его каналам не существует.