В Ираке приговорили к смертной казни гражданку Германии, помогавшую ИГИЛ

Суд в Багдаде приговорил к смертной казни гражданку Германии марокканского происхождения за помощь террористической организации Исламское государство, сообщает DW.
Обновлено в 19:58 Суд в Багдаде приговорил к повешению одну из гражданок ФРГ, задержанных после освобождения Мосула от "Исламского государства". Немку марокканского происхождения обвинили в соучастии в преступлениях террористов.
Обновлено в 19:58 Суд в Багдаде приговорил к повешению одну из гражданок ФРГ, задержанных после освобождения Мосула от "Исламского государства". Немку марокканского происхождения обвинили в соучастии в преступлениях террористов.