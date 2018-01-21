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Новое Время Новое Время · · Обновлено в 19:58
· ИГИЛ · Германия · Смертная казнь · Ирак
В Ираке приговорили к смертной казни гражданку Германии, помогавшую ИГИЛ

В Ираке приговорили к смертной казни гражданку Германии, помогавшую ИГИЛ (8 новостей)

«Однако приговор еще можно обжаловать»

Суд в Багдаде приговорил к смертной казни гражданку Германии марокканского происхождения за помощь террористической организации Исламское государство, сообщает DW.

Обновлено в 19:58 Суд в Багдаде приговорил к повешению одну из гражданок ФРГ, задержанных после освобождения Мосула от "Исламского государства". Немку марокканского происхождения обвинили в соучастии в преступлениях террористов.

Обновлено в 19:58 Суд в Багдаде приговорил к повешению одну из гражданок ФРГ, задержанных после освобождения Мосула от "Исламского государства". Немку марокканского происхождения обвинили в соучастии в преступлениях террористов.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Ираке приговорили к смертной казни гражданку Германии, помогавшую ИГИЛ»
Фото В Ираке казнят гражданку Германии, помогавшую террористам "Исламского государства"
Фото В Ираке повесят гражданку Германии за помощь ИГ
Фото В Ираке к смертной казни приговорили немку за сотрудничество с ИГИЛ
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Европейская правда Европейская правда  ·  21.01.18, 14:49 Женщину, имя которой не раскрывают, обвиняют в логистической поддержке и помощи и деловые. Ее должны казнить через повешение. Приговор можно обжаловать.
MIGnews MIGnews  ·  21.01.18, 15:13 Женщину обвиняют в логистической поддержке и помощи "Исламскому государству".
ТСН ТСН  ·  21.01.18, 16:35 Однако приговор еще можно обжаловать.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.01.18, 18:02 Суд в Багдаде приговорил к смертной казни гражданку Германии марокканского происхождения, сообщило в воскресенье, 21 января, агентство dpa. Она осуждена за преступления, совершенные во время пребывания…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  21.01.18, 19:58 Суд в Багдаде приговорил к повешению одну из гражданок ФРГ, задержанных после освобождения Мосула от "Исламского государства". Немку марокканского происхождения обвинили в соучастии в преступлениях…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  21.01.18, 19:58 Суд в Багдаде приговорил к повешению одну из гражданок ФРГ, задержанных после освобождения Мосула от "Исламского государства". Немку марокканского происхождения обвинили в соучастии в преступлениях…
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