В Ираке приговорили к смертной казни гражданку Германии, помогавшую ИГИЛ (8 новостей) «Однако приговор еще можно обжаловать»

Суд в Багдаде приговорил к смертной казни гражданку Германии марокканского происхождения за помощь террористической организации Исламское государство, сообщает DW.

Обновлено в 19:58 Суд в Багдаде приговорил к повешению одну из гражданок ФРГ, задержанных после освобождения Мосула от "Исламского государства". Немку марокканского происхождения обвинили в соучастии в преступлениях террористов.

Обновлено в 19:58 Суд в Багдаде приговорил к повешению одну из гражданок ФРГ, задержанных после освобождения Мосула от "Исламского государства". Немку марокканского происхождения обвинили в соучастии в преступлениях террористов.