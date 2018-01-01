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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 15:51
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В Иране на акциях протеста погибли 10 человек

В Иране на акциях протеста погибли 10 человек (13 новостей и 1 видео)

«Демонстрации начались на прошлой неделе. »

Об этом сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на данные местных властей, передает Depo.ua со ссылкой на Лайф.ру . Отмечается, что двое из них были застрелены в Изе (провинция Хузестан) и столько же погибли в Доруд (провинция Лурестан). Двое других погибли, когда на них упала пожарная машина. В последнем случае участники акции протеста столкнули с возвышения пожарную машину. Она придавила пенсионера и подростка.

Обновлено в 15:47 Число погибши в результате массовых антиправительственных протестов в Иране возросло до 10 человек.

Обновлено в 15:51 Всего с начала уличных демонстраций в Иране погибли уже по меньшей мере 12 человек.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  01.01.18, 12:35 Демонстрации начались на прошлой неделе. 
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.01.18, 13:02 Беспорядки в ходе акций протеста в Иране привели к гибели 10 человек, сообщает в понедельник иранское государственное телевидение.
Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 14:10 Иранское государственное телевидение сообщает, что во время акций протеста в стране погибли 12 человек.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Европейская правда Европейская правда  ·  01.01.18, 14:41 Иранские государственные СМИ сообщают о 10 погибших в результате протестов, которые продолжаются в различных регионах этой страны, при этом продолжают поступать новые сообщения о жертвах.
Новое Время Новое Время  ·  01.01.18, 14:55 В Иране число погибших в ходе массовых протестов возросло до 12.
Украинская правда Украинская правда  ·  01.01.18, 15:11 Иранские государственные СМИ сообщают о 10 погибших в результате протестов, которые продолжаются в различных регионах этой страны, при этом продолжают поступать новые сообщения о жертвах.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.01.18, 15:15 В Иране в ходе массовых протестов погибли еще 10 человек.
Газета День Газета День  ·  01.01.18, 15:36 Иранские государственные СМИ сообщают о 10 погибших в результате протестов, которые продолжаются в различных регионах этой страны, при этом продолжают поступать новые сообщения о жертвах, пишет Европейская…
Апостроф Апостроф  ·  01.01.18, 15:47 Число погибши в результате массовых антиправительственных протестов в Иране возросло до 10 человек.
ForUm ForUm  ·  01.01.18, 15:51 10 человек погибли за последние сутки в ходе антиправительственных протестов в Иране, сообщает государственное телевидение страны.Иранские СМИ не уточняют, где и когда погибли люди. Ранее поступали сообщения…
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