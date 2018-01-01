В Иране на акциях протеста погибли 10 человек (13 новостей и 1 видео) «Демонстрации начались на прошлой неделе. »

Об этом сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на данные местных властей, передает Depo.ua со ссылкой на Лайф.ру . Отмечается, что двое из них были застрелены в Изе (провинция Хузестан) и столько же погибли в Доруд (провинция Лурестан). Двое других погибли, когда на них упала пожарная машина. В последнем случае участники акции протеста столкнули с возвышения пожарную машину. Она придавила пенсионера и подростка.

Обновлено в 15:47 Число погибши в результате массовых антиправительственных протестов в Иране возросло до 10 человек.

Обновлено в 15:51 Всего с начала уличных демонстраций в Иране погибли уже по меньшей мере 12 человек.