В Иране с начала акций протеста задержали как минимум 90 студентов (5 новостей) «Судьба десяти студентов до сих пор остается неизвестной»

С начала акций протеста в Иране были задержаны, по меньшей мере, 90 студентов, сообщил член Парламентской комиссии по образованию и исследованиям Ирана Махмуд Садыки, передает агентство Анадолу.

Судьба 10 из них до сих пор неизвестна.

"Согласно информации Минобразования Ирана, большинство задержанных учащихся не связаны с демонстрациями. Почти все они задержаны в районах, где не происходило демонстраций, либо у себя дома",- рассказал он.

Депутат отметил, что 58 человек из числа задержанных обучаются в университетах Тегерана.

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В последние дни декабря в разных городах Ирана, в том числе в Тегеране, прошли антиправительственные демонстрации против повышения цен и снижения уровня жизни. Десятки человек в результате столкновений с силовиками погибли.

Обновлено в 19:07 Государственное телевидение показало, в частности, митинги в поддержку власти в таких городах, как, например, Амол, Семнан или Шадеган. Демонстранты там вышли с иранскими флагами и выкрикивали «Смерть Америке», «Смерть Израилю» или «Смерть Британии». Такие акции проходят в Иране четвертый день…

Обновлено в 19:40 Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее посол Ирана заявил, что управление протестами происходило из-за рубежа.