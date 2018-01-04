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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 05:26
· Убийство · Гибель · Город · Reuters · Иран
В Иране убиты трое сотрудников разведки

В Иране убиты трое сотрудников разведки (5 новостей)

«При этом не уточняется, произошло ли это в ходе антиправительственных протестов, или же в результате других противостояний»

Три сотрудника иранских спецслужб погибли в городе Пираншехр на западе страны.

Об этом со ссылкой на заявление "Корпуса стражей Исламской революции" сообщает Reuters.

"Агенты убиты в борьбе с антиреволюционными элементами", – говорится в заявлении.

При этом не уточняется, как именно погибли разведчики, и связана ли их смерть с антиправительственными протестами, которые охватили Иран.

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Обновлено в 04:49 Об этом со ссылкой на заявление "Корпуса стражей Исламской революции" сообщает Reuters.

Обновлено в 05:26 При этом не уточняется, произошло ли это в ходе антиправительственных протестов, или же в результате других противостояний.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Иране убиты трое сотрудников разведки»
Фото В Иране убиты трое сотрудников разведки
Фото В Иране убиты трое сотрудников разведки - СМИ
Фото В Иране убили трех сотрудников разведки - СМИ
Фото В Иране убиты трое сотрудников госразведки
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Канал 112 Канал 112  ·  04.01.18, 00:46 В столкновениях в иранском городе Пираншехр убиты трое сотрудников государственной разведки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Mehr, которое, в свою очередь, цитирует заявление Корпуса…
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Новое Время Новое Время  ·  04.01.18, 03:40 В столкновениях в иранском городе Піраншехр убиты трое сотрудников государственной разведки, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Mehr, которое, в свою очередь, цитирует заявление Корпуса стражей…
Телеграф Телеграф  ·  04.01.18, 05:26 При этом не уточняется, произошло ли это в ходе антиправительственных протестов, или же в результате других противостояний.
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