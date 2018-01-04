В Иране убиты трое сотрудников разведки

Три сотрудника иранских спецслужб погибли в городе Пираншехр на западе страны.
Об этом со ссылкой на заявление "Корпуса стражей Исламской революции" сообщает Reuters.
"Агенты убиты в борьбе с антиреволюционными элементами", – говорится в заявлении.
При этом не уточняется, как именно погибли разведчики, и связана ли их смерть с антиправительственными протестами, которые охватили Иран.
Обновлено в 04:49 Об этом со ссылкой на заявление "Корпуса стражей Исламской революции" сообщает Reuters.
Обновлено в 05:26 При этом не уточняется, произошло ли это в ходе антиправительственных протестов, или же в результате других противостояний.