В Иране запретили преподавание английского языка в начальных школах (7 новостей) «Власти страны решили, что изучение языка противоречит законам и нормам»

Власти Ирана запретили преподавать английский язык в начальной школе, так как считает, что раннее преподавания английского открывает путь для западного "культурного вмешательства.

Обновлено в 01:55 Власти страны решили, что изучение языка противоречит законам и нормам.

Обновлено в 02:51 В Иране запретили преподавать английский язык в начальной школе, так как, по мнению верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, ранее обучение языку открыло путь для западного "культурного вторжения", пишет Reuters. Глава государственного совета высшего образования Ирана Мехди Навид-Адхам заявил, что "обучение английскому языку в государственных и негосударственных начальных школах в официальной учебной программе противоречит законам и правилам".