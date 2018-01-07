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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 02:51
· Школа · Учебное заведение · Иран · Начальная школа
В Иране запретили преподавание английского языка в начальных школах

В Иране запретили преподавание английского языка в начальных школах (7 новостей)

«Власти страны решили, что изучение языка противоречит законам и нормам»

Власти Ирана запретили преподавать английский язык в начальной школе, так как считает, что раннее преподавания английского открывает путь для западного "культурного вмешательства.

Обновлено в 01:55 Власти страны решили, что изучение языка противоречит законам и нормам.

Обновлено в 02:51 В Иране запретили преподавать английский язык в начальной школе, так как, по мнению верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, ранее обучение языку открыло путь для западного "культурного вторжения", пишет Reuters. Глава государственного совета высшего образования Ирана Мехди Навид-Адхам заявил, что "обучение английскому языку в государственных и негосударственных начальных школах в официальной учебной программе противоречит законам и правилам".

ФОТО К НОВОСТИ: «В Иране запретили преподавание английского языка в начальных школах»
Фото В Иране запретили преподавание английского языка в начальных школах
Фото Иран запретил преподавание английского языка в начальных школах
Фото В Иране запретили преподавать английский в начальных школах, опасаясь "культурного вторжения"
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  07.01.18, 20:02 Местные власти считают, что подобные знания открывают путь к западной "культурной экспансии".
Новое Время Новое Время  ·  07.01.18, 22:48 Иран запретил преподавание английского языка в рамках программы начальной школы в связи с заявлением верховного лидера Ирана о том, что раннее изучение английского открыло путь для "культурного вторжения"…
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 00:06 Власти Ирана запретили преподавать английский язык в начальной школе, так как считает, что раннее преподавания английского открывает путь для западного "культурного вмешательства. Об этом сообщает "Reuters".…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.18, 00:23 Иран запретил преподавание английского языка в рамках программы начальной школы.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  08.01.18, 01:55 Власти страны решили, что изучение языка противоречит законам и нормам.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.01.18, 02:51   В Иране запретили преподавать английский язык в начальной школе, так как, по мнению верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, ранее обучение языку открыло путь для западного "культурного вторжения",…
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В Иране запретили преподавание английского языка в начальных школах

В Иране запретили преподавание английского языка в начальных школах
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