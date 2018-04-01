В Ивано-Франковске стреляли в ночном клубе: 2 раненых, 11 задержанных (28 новостей) «Усмиряли злоумышленников несколько патрулей»

Полиция задержала 11 человек за стрельбу в ночном клубе в Ивано-Франковске. Об этом сообщает патрульная полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

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