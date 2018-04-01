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Украина
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 14:05
В Ивано-Франковске стреляли в ночном клубе: 2 раненых, 11 задержанных

В Ивано-Франковске стреляли в ночном клубе: 2 раненых, 11 задержанных (28 новостей)

«Усмиряли злоумышленников несколько патрулей»

Полиция задержала 11 человек за стрельбу в ночном клубе в Ивано-Франковске. Об этом сообщает патрульная полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

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Обновлено в 13:55 "Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать. Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а…

Обновлено в 14:05 В Днепре прошла церемония награждения орденом "Народный Герой Украины".

ФОТО К НОВОСТИ: «В Ивано-Франковске стреляли в ночном клубе: 2 раненых, 11 задержанных»
Фото В ночном клубе Ивано-Франковска устроили стрельбу, есть раненые
Фото В Ивано-Франковске в результате стрельбы возле ночного клуба пострадали два человека
Фото В Ивано-Франковске произошла стрельба
Фото В Ивано-Франковске произошла стрельба возле ночного клуба, есть пострадавшие
Фото Стрельба у клуба в Ивано-Франковске: двое раненых, 11 задержанных
Фото В ивано-франковском ночном клубе произошла массовая перестрелка: подробности (фото)
Фото В ночном клубе в Ивано-Франковске произошла стрельба: 2 раненных, 11 задержанных (ФОТО)
Фото Стрельба в клубе: у посетителей ранены ноги
Фото В Ивано-Франковске в ночном клубе устроили стрельбу: все подробности
Фото В ночном клубе устроили стрельбу - полиция задержала 11 человек
Фото В ночном клубе Ивано-Франковска устроили перестрелку: есть раненые
Фото В Ивано-Франковске произошла стрельба в ночном клубе, два человека ранены, 11 задержаны
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  01.04.18, 11:32 Задержаны 11 мужчин, причастных к резонансному инциденту.
Униан Униан  ·  01.04.18, 11:37 Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба.
Украинская правда Украинская правда  ·  01.04.18, 11:38 В ночном клубе Ивано-Франковска произошла стрельба, патрульные задержали 11 человек.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.04.18, 11:39 Сотрудники Национальной полиции в Ивано-Франковске задержали 11 человек за стрельбу в ночном клубе.
Фокус Фокус  ·  01.04.18, 11:40 Возле ночного клуба в Ивано-Франковске произошла стрельба, в результате чего два человека получили ранения. По словам очевидцев, неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 11:51 Полиция Ивано-Франковска задержала 11 человек, которых подозревают в открытии стрельбы возле ночного клуба.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  01.04.18, 11:58 В ночном клубе Ивано-Франковска произошла стрельба, в результате которой было ранено 2 человека
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  01.04.18, 12:09 В Ивано-Франковске произошла стрельба возле ночного клуба, в результате происшествия два человека получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции области. По словам очевидцев,…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  01.04.18, 12:10 Ивано-Франковске возле одного из ночных клубов произошла стрельба, задержаны 11 человек, причастных к инциденту. Об этом в сети Facebook сообщила Патрульная полиция Ивано-Франковской области.
Капитал Капитал  ·  01.04.18, 12:16 В Ивано-Франковске в ночь на воскресенье, 1 апреля, произошла стрельба возле ночного клуба, в результате происшествия два человека получили ранения. Об этом говорится в сообщении…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  01.04.18, 12:17 Потасовка возникла у местного ночного клуба, всех участников потасовки поймала полиция.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  01.04.18, 12:18 В ночном клубе Ивано-Франковска произошла стрельба, патрульные задержали 11 человек
Главред Главред  ·  01.04.18, 12:19 В ходе перестрелки использовалось автоматическое и травматическое оружие. (фото)
Голос.UA Голос.UA  ·  01.04.18, 12:24 Полиция задержала 11 человек за стрельбу в ночном клубе в Ивано-Франковске. Об этом сообщает патрульная полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook. Отмечается, что 1 апреля около 03:00…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.04.18, 12:24 В ночь с 31 марта на 1 апреля в Ивано-Франковском ночном клубе "Эльдорадо" произошла массовая стрельба. По словам очевидцев, неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении клуба. В это…
Обозреватель Обозреватель  ·  01.04.18, 12:30 Усмиряли злоумышленников несколько патрулей
Апостроф Апостроф  ·  01.04.18, 12:31 В ночь на 1 апреля у здания ночного клуба в Ивано-Франковске группа пьяных мужчин устроила стрельбу, вследствие чего пострадало двое человек.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.04.18, 12:36 В Ивано-Франковске полиция задержала 11 человек за стрельбу в ночном клубе. 1 апреля около 3 часов ночи полиция получила сообщение о стрельбе возле ночного клуба на ул. Ивасюка, сообщает патрульная полиция…
MIGnews MIGnews  ·  01.04.18, 12:49 В воскресенье ночью, 1 апреля, неизвестные открыли стрельбу вблизи одного из ночных клубов в Ивано-Франковске, после чего были задержаны 11 человек, причастных к инциденту.
Depo.ua Depo.ua  ·  01.04.18, 12:56 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на патрульную полицию области. Около трех часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка. На место немедленно прибыли несколько…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  01.04.18, 13:01 Правоохранители задержали 11 причастных к стрельбе, все они - жители других регионов страны.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  01.04.18, 13:15 В ночном клубе Ивано-Франковска произошла стрельба, патрульные задержали 11 человек.
ForUm ForUm  ·  01.04.18, 13:19 В Ивано-Франковске патрульные задержали три автомобиля и 11 мужчин, причастных к стрельбе, сообщает пресс-служба полиции.Около 03:00 на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на…
Гордон Гордон  ·  01.04.18, 13:55 Полиция Ивано-Франковской области задержала 11 жителей Киевской, Харьковской и Луганской областей, которые устроили стрельбу в ночном клубе в Ивано-Франковске.В ночь на 1 апреля в Ивано-Франковске…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.04.18, 14:05 В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 13:00 – в одном из ночных клубов Ивано-Франковска произошла стрельба. В результате инцидента пострадали 2 человека. В Индии обвалилась гостиница. По меньшей…
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