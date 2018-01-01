В июне из Львова откроют прямые авиарейсы в Грузию (5 новостей) «Продажа билетов уже открыта»

Авиакомпания Yanair открыла продажи билетов на прямые рейсы Львов-Батуми, которые начнут выполняться с 8 июня. Об этом сообщает портал Аvianews.com.

Предполагается, что изначально полеты в Грузию будут выполняться один раз в неделю по пятницам, а с 19 июня добавится второй рейс по вторникам. Вылет из Батуми во Львов запланирован на 13:15, вылет из Львова в Батуми на 16:00.

Стоимость билетов эконом-класса составит 6154 грн в обе стороны. В цену включено питание и перевозка багажа до 23 кг.

Украинская авиакомпания Yanair была основана в 2012 году, первый рейс осуществился из Киев в Черновцы. Зарегистрирована она в Житомире, а базируется в столичном аэропорту "Жуляны". Осуществляет как внутренние, так и международные рейсы.

Шахтер – Динамо: стартовала продажа билетов на матч в Харькове

Обновлено в 21:33 Львов получил прямое авиасообщение с грузинским городом Батуми. Посетить страну можно будет с июня 2018 года.

Обновлено в 22:57 Стоимость билетов эконом-класса составит 6154 грн в обе стороны. В цену включено питание и перевозка багажа до 23 кг.