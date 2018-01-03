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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:00
· Террористы · Смертная казнь · Законопроект · Израиль
В Израиле предварительно одобрили закон о смертной казни для террористов

В Израиле предварительно одобрили закон о смертной казни для террористов (7 новостей)

«Соответствующий законопроект уже согласован лидерами правящих партий Кнессета»

Израильский кнессет в предварительном чтении одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Документ поддержали 52 депутата, против выступили 49, сообщается на сайте парламента страны.

"К смертной казни будут присуждаться виновные в совершении террористических актов. Для вынесения смертного приговора будет достаточно мнения двух судей из трех каждой судебной инстанции. Вынесенный судом смертный приговор нельзя будет смягчить", – говорится в законопроекте.

Для того чтобы документ был окончательно принят, необходимо проведение еще трех раундов голосования.

Свою полную поддержку законопроекту также выразил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, отметив, что документ не является прихотью властей страны, а за терроризм должна быть введена высшая мера наказания, поскольку теракт является военным преступлением. По его словам, террористы "должны чувствовать полную тяжесть закона".

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Обновлено в 21:35 "К смертной казни будут присуждаться виновные в совершении террористических актов. Для вынесения смертного приговора будет достаточно мнения двух судей из трех каждой судебной инстанции. Вынесенный судом смертный приговор нельзя будет смягчить", – говорится в законопроекте.

Обновлено в 22:00 Соответствующий законопроект уже согласован лидерами правящих партий Кнессета.

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Хвиля Хвиля  ·  03.01.18, 18:50 Израильский Кнессет предварительно поддержал законопроект о введении смертной казни для террористов. Об этом сообщает Haaretz. Документ, внесенный министром обороны страны Авигдором Либерманом, депутаты…
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.01.18, 19:35 Израильский Кнессет предварительно поддержал законопроект о введении смертной казни для террористов
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.01.18, 22:00 Соответствующий законопроект уже согласован лидерами правящих партий Кнессета.
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