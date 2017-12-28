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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 13:13
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В Кабуле прогремели два взрыва вблизи информационного агентства, 40 погибших

В Кабуле прогремели два взрыва вблизи информационного агентства, 40 погибших (21 новость и 1 видео)

«По данным СМИ, целью нападения было агентство новостей Afghan Voice (фото)»

Возле офиса местного информационного агентства и социально-культурного центра террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Как сообщает афганские СМИ, в результате взрыв жертвами стали не менее 40 человек.

При этом еще около 30 получили ранения. По данным журналистов взрыв прогремел окло десятич асов утра по местному времени. По предварительной информации, целью нападавших было новостное агентство Afghan Voice Agency. Среди погибших три журналиста.

Обновлено в 12:50 Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность.

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Обновлено в 13:13 Мощный взрыв вызвал панику у местного населения. На месте взрыва был виден столб дыма.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Кабуле прогремели два взрыва вблизи информационного агентства, 40 погибших»
Фото В результате взрыва в Кабуле погибли 40 человек
Фото В результате взрыва в Кабуле погибли 40 человек, еще 30 ранены
Фото В Кабуле прогремели два взрыва вблизи информационного агентства, 40 погибших
Фото Мощный взрыв в Кабуле: 40 погибших, десятки раненых (фото)
Фото В результате взрыва в Кабуле погибли 40 человек
Фото В Кабуле прогремели два взрыва, десятки убитых
Фото В результате теракта в Кабуле погибли не менее 40 человек, включая трех журналистов
Фото В Кабуле произошел взрыв возле здания информагентства, десятки жертв
Фото В результате теракта в Кабуле погибли не менее 40 человек, включая трех журналистов
Фото В Кабуле произошел взрыв: много погибших
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.12.17, 09:33 Жертвами взрыва в Кабуле стали 40 человек, 30 человек ранены, сообщают в пятницу афганские СМИ.
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Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 10:15 В Министерстве внутренних дел Афганистана сообщили, что в результате взрыва в Кабуле погибли 40 человек, еще 30 получили ранения.
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Главред Главред  ·  28.12.17, 10:48 По данным СМИ, целью нападения было агентство новостей "Afghan Voice" (фото)
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  28.12.17, 10:56 Жертвами взрыва в Кабуле стали 40 человек, 30 человек ранены. Об этом со ссылкой на афганские СМИ сообщает Интерфакс Украина. По их данным, такую информацию озвучили в министерстве внутренних дел Афганистана.…
Facenews Facenews  ·  28.12.17, 11:07 В столице Афганистана Кабуле произошли два взрыва у мечети и здания информационного агентства, жертвами которых стали не менее 40 человекВ министерстве внутренних дел страны также добавили, что еще примерно…
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.12.17, 12:29 В результате взрыва в Кабуле 27 декабря 40 человек погибли, а еще 30 получили ранения. Об этом сообщает афганское издание 1tvnews.af со ссылкой на Министерство внутренних дел. И отмечает, что взрыв произошел…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.12.17, 12:39 В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 12:00 – в Кабуле в результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и 30 получили ранения. В Афганистане прогремели два мощных взрыва. Также в выпуске:…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  28.12.17, 12:50 Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.12.17, 13:13 В среду, 27 декабря, в Аргентине на зерновом терминале в речном порту Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин раздался мощный взрыв. В результате которого погиб один человек, еще 8 человек получили ранения, большинство…
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