В Кабуле прогремели два взрыва вблизи информационного агентства, 40 погибших (21 новость и 1 видео) «По данным СМИ, целью нападения было агентство новостей Afghan Voice (фото)»

Возле офиса местного информационного агентства и социально-культурного центра террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Как сообщает афганские СМИ, в результате взрыв жертвами стали не менее 40 человек.

При этом еще около 30 получили ранения. По данным журналистов взрыв прогремел окло десятич асов утра по местному времени. По предварительной информации, целью нападавших было новостное агентство Afghan Voice Agency. Среди погибших три журналиста.

Обновлено в 12:50 Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность.

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Обновлено в 13:13 Мощный взрыв вызвал панику у местного населения. На месте взрыва был виден столб дыма.