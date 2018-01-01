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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 15:48
· США · Марихуана · Калифорния · Январь
В Калифорнии легализировали рекреационную марихуану

В Калифорнии легализировали рекреационную марихуану (6 новостей)

«Разрешение на продажу каннабиса получили уже несколько десятков магазинов»

Начиная с понедельника, 1 января, в Калифорнии легальная не только медицинская марихуана, но и марихуана, которую продают с рекреационной целью, передает DW.

Как сообщает DW, отныне в самом крупном по численности населения американском штате лица, которым исполнился 21 год, смогут приобретать, транспортировать, обладать и потреблять до 28,5 грамма марихуаны и 8 граммов марихуанового концентрата.

Также разрешается выращивать до шести растений марихуаны на домохозяйство в местах, которые "не видны общественности".

Впрочем, два крупнейших города штата - Лос-Анджелес и Сан-Франциско - до сих пор не начали выдачу лицензий на коммерческую продажу марихуаны с рекреационной целью.

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Калифорния присоединилась к семи другим штатам США, а также округу Колумбия, где рекреационная марихуана является легальной.

Легализация позволит рынку марихуаны в Калифорнии вырасти до 3,7 миллиарда долларов в 2018 году, и до 5 миллиардов в 2019, пишет Business Insider.

Медицинская марихуана была легальна в Калифорнии с 1996 года. В соответствии с федеральным законодавством США, марихуана остается нелегальной.

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Обновлено в 15:00 Как сообщает DW, отныне в самом крупном по численности населения американском штате лица, которым исполнился 21 год, смогут приобретать, транспортировать, обладать и потреблять до 28,5 грамма марихуаны и 8 граммов марихуанового концентрата.

Обновлено в 15:48 Разрешение на продажу каннабиса получили уже несколько десятков магазинов.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Калифорнии легализировали рекреационную марихуану»
Фото В Калифорнии легализовали рекреационную марихуану
Фото В Калифорнии легализовали рекреационную марихуану
Фото В Калифорнии легализировали рекреационную марихуану
Фото В американской Калифорнии легализовали рекреационную марихуану
Фото Крупнейший штат США узаконил рекреационную марихуану
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  01.01.18, 12:04 В штате США лицам, которым исполнился 21 год, отныне разрешено приобретать, транспортировать и потреблять до 28,5 грамма марихуаны.
Униан Униан  ·  01.01.18, 12:46 В американском штате Калифорния лицам, которым исполнился 21 год, отныне разрешено приобретать, транспортировать и потреблять до 28,5 грамма марихуаны. Домохозяйства имеют право выращивать до шести растений…
Новое Время Новое Время  ·  01.01.18, 14:17 С 1 января 2018 года в США в штате Калифорния легальная не только медицинская марихуана, но имарихуана, которую продают с рекреационной целью.
РБК Украина РБК Украина  ·  01.01.18, 14:58 В американском штате Калифорния, начиная с 1 января 2018 года, стала легальной не только медицинская марихуана, но и марихуана, которую продают с рекреационной целью. Об этом сообщает DW.Указано, что…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  01.01.18, 15:48 Разрешение на продажу каннабиса получили уже несколько десятков магазинов.
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