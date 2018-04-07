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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 12:53
· ДТП · Автобус · Гибель · Грузовик · Канада · Результат
В Канаде в смертельное ДТП попала команда по хоккею, много погибших: опубликованы фото

В Канаде в смертельное ДТП попала команда по хоккею, много погибших: опубликованы фото (21 новость и 1 видео)

«Еще 14 человек получили ранения и травмы»

В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе, в результате чего погибли 14 человек. Об этом сообщает канадская телерадиокомпания CBC.

"Подтверждена смерть 14 человек, еще 14 человек получили ранения и травмы. Состояние трех пострадавших оценивается как критическое", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент ДТП в автобусе находилось 28 человек. Указано, что ДТП произошло в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены направлялись на игру.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с этим инцидентом.

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Сейчас на месте происшествия работает полиция. Следователи выясняют обстоятельства и причины аварии.

Обновлено в 12:46 В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе, в результате чего погибли 14 человек. Об этом сообщает телеканал CTV. Указано, что ДТП произошло в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены…

Обновлено в 12:53 Полиция сообщает, что в автобусе во время инцидента находилось 28 человек, включая водителя.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Канаде в смертельное ДТП попала команда по хоккею, много погибших: опубликованы фото»
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Фото В Канаде автобус с хоккейной командой попал в ДТП, погибли 14 человек
Фото Смертельное ДТП с юниорской хоккейной командой Канады: погибли 14 человек
Фото В Канаде разбился автобус с хоккейной командой, 14 жертв
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Обозреватель Обозреватель  ·  07.04.18, 08:06 Все игроки - младше 20 лет
MIGnews MIGnews  ·  07.04.18, 10:31 Автобус столкнулся с грузовиком на шоссе в 30 километрах от города Тисдейл.
Апостроф Апостроф  ·  07.04.18, 10:56 В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе. На данный момент известно о 14 погибших, три человека в критическом состоянии.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.04.18, 11:13 В команде были игроки в возрасте от 16 до 21 года.
Главред Главред  ·  07.04.18, 11:19 Еще 14 человек доставлены в больницы. Из них трое находятся в критическом состоянии.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.04.18, 11:24 В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе – погибли не менее 14 человек. Как сообщают местные СМИ, еще 14 человек получили травмы, состояние трех…
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ТСН ТСН  ·  07.04.18, 11:32 Еще трое находятся в критическом состоянии
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 11:39 В Канаде в результате аварии с участием автобуса погибли 14 человек.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  07.04.18, 11:41 7 апреля в канадской провинции Саскачеван недалеко от города Тисдейл произошла жуткая авария. Автобус, в котором ехала юниорская команда по хоккею, протаранила фура. В результате ДТП погибло не менее…
Новое Время Новое Время  ·  07.04.18, 11:42 В Канаде столкнулись автобус юниорской хоккейной команды и трейлер. При столкновении погибли не менее 14 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на канадских правоохранителей.
Капитал Капитал  ·  07.04.18, 11:43 Не менее 14 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды в центральной части Канады, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на Королевскую…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.04.18, 11:52 В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком. Погибли 14 человек. Об этом сообщает ВВС. Канадская полиция заявила, что в автобусе находились 28 человек, 14…
РБК Украина РБК Украина  ·  07.04.18, 12:15 В результате аварии автобуса с юными хоккеистами в канадской провинции Саскачеван погибли 14 человек. Об этом сообщает CNN.Указано, что автобус, в котором ехала юниорская хоккейная команда "Хамболдт Бронкос",…
Униан Униан  ·  07.04.18, 12:27 Еще 14 человек получили ранения и травмы.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  07.04.18, 12:42 Вечером 6 апреля в канадской провинции Саскачеван автобус, в котором ехала юниорская хоккейная команда Humboldt Broncos, столкнулся с полуприцепом, в результате 14 человек погибли, столько же получили…
Голос.UA Голос.UA  ·  07.04.18, 12:46 В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе, в результате чего погибли 14 человек. Об этом сообщает телеканал CTV. Указано, что ДТП произошло в 30…
ForUm ForUm  ·  07.04.18, 12:53 В Канаде столкнулись автобус юниорской хоккейной команды и трейлер. При столкновении погибли не менее 14 человек. Об этом сообщили канадские правоохранителей, передает «Новое Время». Члены…
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