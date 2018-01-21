В Карпатах группу киевлян накрыла лавина

Вечером в субботу, 20 января, в Ивано-Франковской области к спасателям ГСЧС поступило сообщение о том, что вблизи озера Неистовое группа туристов из Киева в составе семи человек попала под снежную лавину. Об этом сообщила пресс-секретаря ГСЧС в Ивано-Франковской области Украины.

«В субботу, 20 января, в 18:20 к спасателям ГСЧС поступило сообщение о том, что вблизи озера Неистовое под снежную лавину попала группа туристов из Киева в составе семи человек. Туристы отказались от помощи спасателей и смогли самостоятельно сойти с горы. Сейчас туристы находятся в удовлетворительном состоянии», – сказано в сообщении.

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