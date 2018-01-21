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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 16:22
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В Карпатах группу киевлян накрыла лавина

В Карпатах группу киевлян накрыла лавина (8 новостей)

«Никто из туристов не пострадал»

Вечером в субботу, 20 января, в Ивано-Франковской области к спасателям ГСЧС поступило сообщение о том, что вблизи озера Неистовое группа туристов из Киева в составе семи человек попала под снежную лавину. Об этом сообщила пресс-секретаря ГСЧС в Ивано-Франковской области Украины.

«В субботу, 20 января, в 18:20 к спасателям ГСЧС поступило сообщение о том, что вблизи озера Неистовое под снежную лавину попала группа туристов из Киева в составе семи человек. Туристы отказались от помощи спасателей и смогли самостоятельно сойти с горы. Сейчас туристы находятся в удовлетворительном состоянии», – сказано в сообщении.

Обновлено в 16:15 Также в выпуске:

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Обновлено в 16:22 Семеро туристов путешествовали по Черногорскому хребту в Карпатах. Когда они спускались к озеру Несамовыте, попали под лавину и их снесло по склону. Никто из туристов не пострадал.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Карпатах группу киевлян накрыла лавина»
Фото В Карпатах группа туристов из Киева попала под лавину
Фото В Карпатах группа туристов из Киева попала под снежную лавину
Фото Группа киевских туристов попала в лавину в Карпатах
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  21.01.18, 13:24 Никто из туристов не пострадал.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  21.01.18, 13:28 Вечером 20 января в горах Ивано-Франковской области группа туристов из Киева попала под лавину
Голос.UA Голос.UA  ·  21.01.18, 14:47 В Ивано-Франковской области вечером 20 января к спасателям поступило сообщение о том, что группа туристов из Киева в составе 7 человек вблизи озера Неистовое попала под снежную лавину. Об этом в эфире…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.01.18, 14:58 В Карпатах во время спуска вблизи озера Несамовитое на территории Яремчанского горсовета группа туристов попала в лавину и их снесло по склону.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  21.01.18, 15:23 7 жителей Киева во время путешествия по Черногорскому хребту во время спуска вблизи озера Несамовыте на территории Яремчанского горсовета попали в лавину и их снесло склону.Информация об инциденте поступила…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  21.01.18, 16:15 В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 15:00 – в результате нападения неизвестных вооруженных мужчин на отель в столице Афганистана Кабуле погиб гражданин Украины. Во время спуска вблизи озера…
Газета День Газета День  ·  21.01.18, 16:22 Вечером 20 января в горах Ивано-Франковской области группа туристов из Киева попала под лавину. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Семеро туристов путешествовали…
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