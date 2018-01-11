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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 22:49
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В Карпатах туристов из Беларуси оштрафовали за георгиевскую ленту в авто

В Карпатах туристов из Беларуси оштрафовали за георгиевскую ленту в авто (11 новостей)

«Суд в Ивано-Франковской области оштрафовал туристов из Беларуси за использование запрещенной в Украине георгиевской ленточки»

В Ивано-Франковской области суд обязал гражданина Беларуси уплатить штраф в 2550 грн за использование флажка с георгиевской лентой. Соответствующее решение опубликовано на сайте Яремчанского городскоаго суда.

Суд установил, что гражданин Беларуси Злобин В.В. 10 января ехал на своем автомобиле по селу Поляница с флажком с георгиевской лентой на лобовом стекле.

В судебном заседании Злобин полностью признал свою вину в совершении административного правонарушения.

Согласно решению суда, белорус заплатит максимальный штраф, предусмотренный санкцией ч.1 ст.173-3 КоАП - 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 2550 гривень.

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Флажок с изображением георгиевской ленты будет конфискован и уничтожен, постановил суд.

Обновлено в 22:27 В суде постановили также конфисковать и уничтожить флажок с запрещенной символикой. Злобин прикрепил флажок с георгиевской лентой на лобовом стекле своего автомобиля. Нарушителя обнаружили на одном из карпатских курортов в селе Поляница.

Обновлено в 22:49

ФОТО К НОВОСТИ: «В Карпатах туристов из Беларуси оштрафовали за георгиевскую ленту в авто»
Фото В Карпатах туристов из Беларуси оштрафовали за георгиевскую ленту в авто
Фото В Украине белоруса оштрафовали за георгиевскую ленту
Фото В Украине белоруса оштрафовали за георгиевскую ленту
Фото В Карпатах ветераны АТО наказали белорусских туристов из-за "колорадской" ленты (фото, видео)
Фото Белоруса в Карпатах оштрафовали за георгиевскую ленту
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.01.18, 16:45 Приехав на отдых, туристы прикрепили к лобовому стеклу авто запрещенный в Украине символ, чем сразу привлекли внимание местных и полиции.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.01.18, 18:05 Суд в Ивано-Франковской области оштрафовал туристов из Беларуси за использование запрещенной в Украине георгиевской ленточки.
Новое Время Новое Время  ·  11.01.18, 18:33 Городской суд Яремче Ивано-Франковской области оштрафовал трех туристов из Беларуси, которые приехали на отдых в Буковель с запрещенной георгиевской лентой на лобовом стекле автомобиля.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.01.18, 19:37 Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области оштрафовал гражданина Белоруссии за "георгиевскую" ленточку на его автомобиле
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  11.01.18, 20:02 Около курорта "Буковель" в Ивано-Франковской области ветераны АТО задержали белорусских туристов, у которых в машине находилась георгиевская ленточка, запрещенная в Украине.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.01.18, 20:29 В Ивано-Франковской области суд обязал гражданина Беларуси оплатить штраф в 2550 грн за использование флажка с георгиевской лентой. Соответствующее решение в четверг, 11 января, опубликовано на сайте…
ForUm ForUm  ·  11.01.18, 21:23 Суд в Ивано-Франковской области оштрафовал белорусских туристов за использование запрещенной в Украине георгиевской ленточки, сообщает местное издание Курс.Отмечается, что на туристов наложили максимально…
РБК Украина РБК Украина  ·  11.01.18, 21:30 В Ивано-Франковской области активисты и ветераны АТО задержали белорусских туристов, у которых в машине находилась георгиевская ленточка, использование которой запрещено в Украине. Об этом сообщил на…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  11.01.18, 22:27 Гражданина Беларуси В.В. Злобина оштрафовали на 2550 гривен за использование флага с георгиевской лентой. Данное решение принял Яремчанский городской суд.В суде постановили также конфисковать и уничтожить…
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