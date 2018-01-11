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В Карпатах туристов из Беларуси оштрафовали за георгиевскую ленту в авто (11 новостей) «Суд в Ивано-Франковской области оштрафовал туристов из Беларуси за использование запрещенной в Украине георгиевской ленточки»

В Ивано-Франковской области суд обязал гражданина Беларуси уплатить штраф в 2550 грн за использование флажка с георгиевской лентой. Соответствующее решение опубликовано на сайте Яремчанского городскоаго суда.

Суд установил, что гражданин Беларуси Злобин В.В. 10 января ехал на своем автомобиле по селу Поляница с флажком с георгиевской лентой на лобовом стекле.

В судебном заседании Злобин полностью признал свою вину в совершении административного правонарушения.

Согласно решению суда, белорус заплатит максимальный штраф, предусмотренный санкцией ч.1 ст.173-3 КоАП - 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 2550 гривень.

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Флажок с изображением георгиевской ленты будет конфискован и уничтожен, постановил суд.

Обновлено в 22:27 В суде постановили также конфисковать и уничтожить флажок с запрещенной символикой. Злобин прикрепил флажок с георгиевской лентой на лобовом стекле своего автомобиля. Нарушителя обнаружили на одном из карпатских курортов в селе Поляница.

Обновлено в 22:49