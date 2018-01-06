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В Карпатах возможно схождение лавин

В Карпатах возможно схождение лавин (12 новостей)

«Двое жителей Баварии катались на лыжах вблизи села Кальс, когда на них сошла лавина.  »

Риски в двух областях сохранятся в течение ближайших дней. На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей в ближайшие дни существует опасность схода снежных лавин. Об этом предупредила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на прогнозы Украинского гидрометцентра.

Так, опасность схода лавин будет сохраняться до 8 января. Лавинная опасность сохраняется в Карпатах с конца декабря 2017 года.

"По данным Укргидрометцентра, 6-8 января на высокогорье Закарпатской областей сохранятся, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная опасность схода снежных лавин (третий уровень)", – говорится в сообщении ГСЧС.

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Обновлено в 18:29 В австрийских Альпах сошла лавина, под завалами снега погибли двое немецких лыжников.

Обновлено в 18:59 Двое жителей Баварии катались на лыжах вблизи села Кальс, когда на них сошла лавина.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Карпатах возможно схождение лавин»
Фото В Карпатах объявлена опасность схода лавин
Фото В Карпатах объявлена опасность схода лавин
Фото Синоптики предупреждают о схождении лавин в Карпатах на Рождество
Фото Укргидрометцентр предупреждает о подъеме уровня воды на реках Прут и Сирет
Фото Синоптики предупреждают о высокой лавинной опасности в Карпатах
Фото Погода готовит удар на Рождество: поднимется уровень рек
Фото Из-за схода лавины в австрийских Альпах погибли двое лыжников
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.01.18, 14:45 На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей в ближайшие дни существует опасность схода снежных лавин. Опасность схода лавин сохранится до 8 января, предупредили в Государственной службе Украины…
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Телеграф Телеграф  ·  06.01.18, 18:29 В австрийских Альпах сошла лавина, под завалами снега погибли двое немецких лыжников.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.01.18, 18:59 Двое жителей Баварии катались на лыжах вблизи села Кальс, когда на них сошла лавина.  
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