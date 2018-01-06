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В Карпатах возможно схождение лавин (12 новостей) «Двое жителей Баварии катались на лыжах вблизи села Кальс, когда на них сошла лавина. »

Риски в двух областях сохранятся в течение ближайших дней. На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей в ближайшие дни существует опасность схода снежных лавин. Об этом предупредила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на прогнозы Украинского гидрометцентра.

Так, опасность схода лавин будет сохраняться до 8 января. Лавинная опасность сохраняется в Карпатах с конца декабря 2017 года.

"По данным Укргидрометцентра, 6-8 января на высокогорье Закарпатской областей сохранятся, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная опасность схода снежных лавин (третий уровень)", – говорится в сообщении ГСЧС.

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Обновлено в 18:59 Двое жителей Баварии катались на лыжах вблизи села Кальс, когда на них сошла лавина.