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Украина
Politeka Politeka · · Обновлено в 23:55
· Активисты
В Киеве активисты "закрыли на замок" Российский центр науки и культуры: опубликовано видео

В Киеве активисты "закрыли на замок" Российский центр науки и культуры: опубликовано видео (9 новостей и 1 видео)

«На Российский центр науки и культуры активисты наклеили листовку. (видео)»

Украинские активисты решили закрыть в Киеве Российский центр науки и культуры (Россотрудничество) Замок на ворота здания утром 13 января повесили представители гражданской инициативы «Черный комитет». Российский центр науки и культуры расположен на улице Борисоглебской, д. 2. Активисты обмотали цепью ворота учреждения, и закрыли ее замком. Также на Российский центр науки и культуры активисты наклеили листовку ... Источник: Политека.

Обновлено в 23:08 Украинские националисты из организации "Черный комитет" считают, что Российский культурный центр занимается антиукраинской пропагандой и угрожает независимости Украины

Обновлено в 23:55 Они отметили, что Российский центр науки и культуры "это официальная правительственная организация РФ, которая занимается антиукраинской пропагандой, проводит курсы русского языка, организует поездки украинских детей на территорию государства-агрессора".

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве активисты "закрыли на замок" Российский центр науки и культуры: опубликовано видео»
Фото "Смерть России". В Киеве активисты повесили цепь и закрыли на замок офис Россотрудничества (видео)
Фото Активисты в Киеве закрыли Российский центр культуры, появилось видео
Фото Российский центр "закрыли на замок"
Фото Активісти у Києві «закрили на замок» Російський центр науки і культури
Фото Активисты повесили цепь с замком на ворота Российского центра науки и культуры в Киеве
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  13.01.18, 19:50 Сегодня утром, 13 января, активисты гражданской инициативы "Черный комитет" закрыли на замок Российский центр науки и культуры (Россотрудничество) в Киеве.
Главред Главред  ·  13.01.18, 20:54 На Российский центр науки и культуры активисты наклеили листовку. (видео)
Украинская правда Украинская правда  ·  13.01.18, 21:04 Члены организации "Черный комитет" в субботу обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.01.18, 21:16 Украинские националисты из организации "Черный комитет" считают, что Российский культурный центр занимается антиукраинской пропагандой и угрожает независимости Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.01.18, 21:21 Члены организации "Черный комитет" в субботу обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок. Об этом организация сообщила в Facebook. "Активисты "Черного комитета"…
Главком Главком  ·  13.01.18, 22:52 Члени організації «Чорний комітет» у суботу, 13 січня, обмотали ланцюгом ворота Російського центру науки і культури в Києві та закрили їх на замок. Про це організація відзвітувала на своїй…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.01.18, 23:08 Украинские националисты из организации "Черный комитет" считают, что Российский культурный центр занимается антиукраинской пропагандой и угрожает независимости Украины
Гордон Гордон  ·  13.01.18, 23:55 Члены организации "Черный комитет" заявили, что Российский центр науки и культуры в Киеве занимается антиукраинской пропагандой.Утром 13 января активисты организации "Черный комитет" повесили цепь…
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