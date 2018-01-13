В Киеве активисты "закрыли на замок" Российский центр науки и культуры: опубликовано видео (9 новостей и 1 видео) «На Российский центр науки и культуры активисты наклеили листовку. (видео)»

Украинские активисты решили закрыть в Киеве Российский центр науки и культуры (Россотрудничество) Замок на ворота здания утром 13 января повесили представители гражданской инициативы «Черный комитет». Российский центр науки и культуры расположен на улице Борисоглебской, д. 2. Активисты обмотали цепью ворота учреждения, и закрыли ее замком. Также на Российский центр науки и культуры активисты наклеили листовку ... Источник: Политека.

Обновлено в 23:08 Украинские националисты из организации "Черный комитет" считают, что Российский культурный центр занимается антиукраинской пропагандой и угрожает независимости Украины

Обновлено в 23:55 Они отметили, что Российский центр науки и культуры "это официальная правительственная организация РФ, которая занимается антиукраинской пропагандой, проводит курсы русского языка, организует поездки украинских детей на территорию государства-агрессора".