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В Киеве чуть не убили мужчину, заступившегося за кондуктора

В Киеве чуть не убили мужчину, заступившегося за кондуктора (3 новости)

«В Киеве полицейские задержали трех парней за ранение мужчины, который заступился за кондуктора»

В Киеве правоохранители задержали троих парней, ранивших мужчину, который заступился за кондуктора. Об этом 26 января сообщает пресс-центр столичной полиции.

"Конфликт между молодыми людьми и пострадавшим начался в салоне автобуса. Мужчина заступился за кондуктора, которого обидели ребята за то, что он сделал им замечание. Товарищи продолжили с незнакомцем перепалку, которая впоследствии переросла в драку на улице. В конце концов правонарушитель достал оружие и дважды выстрелил в оппонента. Потерпевший начал убегать от парней в сторону станции метрополитена "Минская", но один из них догнал его и ударил ножом в живот. После этого злоумышленники скрылись", – говорится в сообщении.

Потерпевший подбежал к полицейскому а метрополитене, после чего его передали врачам "скорой", а правоохранители начали поиски злоумышленников.

Правонарушителями оказались местные жители, 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Их задержали в заведении быстрого питания неподалеку от места совершения преступления. Двое несовершеннолетних состоят на учете в секторе ювенальной превенции Оболонского управления полиции. Их совершеннолетний товарищ тоже в прошлом попадал в поле зрения правоохранителей.

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Были изъяты вещественные доказательства для проведения необходимых экспертиз и следственных действий.

Следственным отделом начаты сразу два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы.

Всех троих задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос касательно сообщения им о подозрении в совершении преступления, а затем – избрание меры пресечения.

В то же время потерпевший находится под наблюдением врачей, у него два проникающих огнестрельных ранения обеих ног и проникающее колото-резаное ранение живота.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.01.18, 18:56 В Киеве полицейские задержали трех парней за ранение мужчины, который заступился за кондуктора.
Хвиля Хвиля  ·  26.01.18, 20:08 В Киеве полицейские задержали трех парней за ранение мужчины, который заступился за кондуктора. Конфликт между молодыми людьми 1997, 2001 и 2002 годов рождения и пострадавшим начался в салоне автобуса.…
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