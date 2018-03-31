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В Киеве двое водителей устроили перестрелку посреди улицы

В Киеве двое водителей устроили перестрелку посреди улицы (13 новостей)

«Полиция разыскивает обоих водителей»

В субботу, 31 марта, в Киеве на проспекте Глушкова произошла перестрелка между двумя водителями. Конфликт между мужчинами возник из-за первоочередности проезда.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что в 16:20 в Киеве был введен в действие план "перехват". Так, правоохранители разыскивают белый Mercedes Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara. По словам очевидцев, водители этих автомобилей устроили стрельбу. На их поиски ориентированы все наряды полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями.

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Обновлено в 21:41 Как сообщается, полиция разыскивает белый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и темный автомобиль Suzuki Grand Vitara. Для розыска автомобилей и их водителей в 16:20 в Киеве был введен план «Перехват».

Обновлено в 23:24 Полиция разыскивает обоих водителей.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве двое водителей устроили перестрелку посреди улицы»
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Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 19:18 Полицией объявлен план “Перехват”, разыскиваются водители автомобилей, которые устроили стрельбу.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  31.03.18, 19:47 В столице введен в действие план "Перехват". Правоохранители разыскивают белый "Мерседес Бенц Спринтер" и темный "Сузуки Гранд Витара".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  31.03.18, 20:38 Автомобили виновников инцидента разыскиваются. (фото)
MIGnews MIGnews  ·  31.03.18, 20:50 Сотрудники правоохранительных органов Киева объявили в розыск автомобиль марки Mercedes Benz Sprinter былого цвета.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.03.18, 21:16 Киевская полиция ввела план "перехват" из-за стрельбы на проспекте Глушкова
Украинская правда Украинская правда  ·  31.03.18, 21:24 Киевская милиция ввела план "перехват" из-за стрельбы на проспекте Глушкова.
Факты Факты  ·  31.03.18, 21:29 Правоохранители разыскивают автомобили белый «Мерседес Бенц Спринтер» и темный «Сузуки Гранд Витара»
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.03.18, 21:40 В Голосеевском районе столицы двое водителей устроили стрельбу возле ТРЦ "Магеллан". Полиция ввела план "Перехват" нарушителей. "По словам свидетелей, на проспекте Глушкова через первоочередность проезда…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  31.03.18, 21:41 Сегодня около четырех часов дня на проспекте Глушкова в Киеве между двумя водителями произошел конфликт из-за первоочередности проезда. В результате оба водителя применили оружие. Об этом сообщает пресс-служба…
ТСН ТСН  ·  31.03.18, 23:24 Полиция разыскивает обоих водителей.
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