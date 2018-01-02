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В Киеве горел троллейбус

В Киеве горел троллейбус (5 новостей)

«По предварительным данным, обошлось без пострадавших»

В Киеве, в районе станции метро Лесная, во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua вечером во вторник, 2 декабря.

Согласно сообщению, водитель остановил троллейбус и вывел пассажиров на улицу.

До приезда спасателей водитель самостоятельно пытался потушить огонь, в этом ему помогали автомобилисты.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами

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В Киеве первая станция метро полностью отказалась от жетонов

На месте происшествия работали 4 кареты скорой помощи. Предварительно, обошлось без тяжелых травм. После пожара в районе метро Лесная образовалась пробка и не ходит электротранспорт.

Ранее в Харькове на ходу загорелся троллейбус.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве горел троллейбус»
Фото В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами
Фото В Киеве горел троллейбус
Фото В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами
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ТСН ТСН  ·  02.01.18, 19:03 По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Телеграф Телеграф  ·  02.01.18, 20:45 Во вторник вечером, 2 января, в Киеве во время движения загорелся троллейбус с пассажирами в салоне.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.18, 21:56 Возгорание произошло в троллейбусе №37, который следовал до станции метро "Лесная".
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