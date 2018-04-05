В Киеве идут последние приготовления к открытию фестиваля писанок

В четверг, 5 апреля в Киеве стартовал фестиваль писанок. Мероприятие проходит в столице уже в восьмой раз.
Посмотреть на разнообразные писанки и их вариации можно на Софийской и Михайловской площадях, а также во Владимирском проезде и прилегающем к нему сквере.
Предлагаем вам посмотреть в нашем фоторепортаже, какие экспонаты представлены на фестивале.
Обновлено в 15:30 Посмотреть на разнообразные писанки и их вариации можно на Софийской и Михайловской площадях, а также во Владимирском проезде и прилегающем к нему сквере.
Обновлено в 16:26 Участница выставки Оксана Цьох уже второй год подряд разрисовывает писанки для проекта. Говорит, что для нее самое важное – сохранить традицию.