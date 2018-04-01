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В Киеве крупная ветка упала прямо на машины: опубликовано фото

В Киеве крупная ветка упала прямо на машины: опубликовано фото (4 новости)

«В Интернете опубликовали фото последствий падения крупной ветки на припаркованный автомобиль в Киеве»

1 апреля в Киеве на бульваре Тараса Шевченко возле станции метро "Университет" со старого дерева упала ветка прямо на автомобили. В результате из людей никто не пострадал, зато две машины были повреждены.

Как сообщают украинские СМИ, в результате падения ветки царапины и вмятины получили автомобили марок Dacia и Honda.

На месте работали патрульные, и они вместе с владельцами авто начали составлять акты. Также сюда прибыла следственно-оперативная группа.

По словам владельцев машин, они работают неподалеку в офисе и всегда парковались на этом месте.

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Заметим, что ветки перекрыли дорогу, поэтому некоторое время частью бульвара машины двигались медленно. Кроме того, на протяжении длительного периода ветки лежали на одном из транспортных средств.

Ветки упали на машины в центре Киева: видео

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ТСН ТСН  ·  01.04.18, 16:14 Полиция оформляет акты.
Апостроф Апостроф  ·  01.04.18, 16:58 В Интернете опубликовали фото последствий падения крупной ветки на припаркованный автомобиль в Киеве.
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  01.04.18, 17:53 В центре Киева большая ветка упала на припаркованные автомобили. Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел днем 1 апреля. По информации, сухая ветка упала на два припаркованных автомобиля на бульваре…
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