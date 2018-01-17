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В Киеве легковушка снесла электроопору

В Киеве легковушка снесла электроопору (3 новости)

«В Соломенском районе Киева автомобиль BMW 7 врезался в электроопору, что держит троллейбусные силовые линии»

В Соломенском районе столицы а/м BMW 7-й серии протаранил электроопору, которая держит троллейбусные силовые линии. Об этом информируют "Стражи Эспрессо".

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 17 января, на прос. Отрадном. По информации сотрудников полиции, автомобиль BMW на большой скорости влетел в столб. От удара опора упала и сломалась пополам.

До приезда патрульных водитель иномарки ждал на остановке общественного транспорта. Врачи, которые прибыли на место аварии, осмотрели мужчину, у него незначительные повреждения.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  17.01.18, 17:06 В Соломенском районе Киева автомобиль BMW 7 врезался в электроопору, что держит троллейбусные силовые линии
Хвиля Хвиля  ·  17.01.18, 17:32 В Соломенском районе Киева автомобиль BMW 7 врезался в электроопору, что держит троллейбусные силовые линии Об этом сообщают «Стражи Эспрессо«. ДТП произошло на проспекте Отрадном. По словам…
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