В Киеве легковушка снесла электроопору (3 новости) «В Соломенском районе Киева автомобиль BMW 7 врезался в электроопору, что держит троллейбусные силовые линии»

В Соломенском районе столицы а/м BMW 7-й серии протаранил электроопору, которая держит троллейбусные силовые линии. Об этом информируют "Стражи Эспрессо".

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 17 января, на прос. Отрадном. По информации сотрудников полиции, автомобиль BMW на большой скорости влетел в столб. От удара опора упала и сломалась пополам.

До приезда патрульных водитель иномарки ждал на остановке общественного транспорта. Врачи, которые прибыли на место аварии, осмотрели мужчину, у него незначительные повреждения.