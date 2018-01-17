В Киеве легковушка снесла электроопору

В Соломенском районе столицы а/м BMW 7-й серии протаранил электроопору, которая держит троллейбусные силовые линии. Об этом информируют "Стражи Эспрессо".
Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 17 января, на прос. Отрадном. По информации сотрудников полиции, автомобиль BMW на большой скорости влетел в столб. От удара опора упала и сломалась пополам.
До приезда патрульных водитель иномарки ждал на остановке общественного транспорта. Врачи, которые прибыли на место аварии, осмотрели мужчину, у него незначительные повреждения.