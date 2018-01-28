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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 21:57
· Пресс-служба · Ухудшение погодных условий
В Киеве могут ограничить въезд грузовиков

В Киеве могут ограничить въезд грузовиков (8 новостей)

«В столицу могут ограничить въезд большегрузного транспорта»

В Киеве в связи с ухудшением погодных условий въезд большегрузного транспорта в столице могут ограничить. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) вечером в воскресенье, 28 января.

"В течение 28 - 29 января въезд большегрузного транспорта в столице могут ограничить из-за ухудшения погодных условий. Решение об ограничениях будет принято в случае усиления снегопада. Просим водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов", – говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы работа снегоуборочной техники была эффективной, городская власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, мешающие расчистке автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в КГГА. Там также попросили киевлян в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

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Обновлено в 21:22 "Решение об ограничении будет принято в случае усиления снегопада. Просим водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов", - говорится в сообщении.

Обновлено в 21:57 Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы, - добавили чиновники.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве могут ограничить въезд грузовиков»
Фото В Киеве могут ограничить въезд грузовиков
Фото Въезд большегрузного транспорта в столицу могут ограничить в связи с ухудшением погодных условий
Фото Киев хочет ограничить въезд фурам
Фото Киев может ограничить въезд грузовиков из-за снегопада,- КГГА
Фото В Киев из-за снега могут запретить въезд фурам
Фото Из-за снегопада в столицу могут ограничить въезд грузовиков
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