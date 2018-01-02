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В Киеве мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть следы убийства

В Киеве мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть следы убийства (2 новости)

«Мужчина в Киеве совершил поджег квартиры, чтобы скрыть убийство товарища, которое произошло из-за конфликта»

Задержанный убийца признался в содеянном.

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Телеграф Телеграф  ·  02.01.18, 15:24 Мужчина в Киеве совершил поджег квартиры, чтобы скрыть убийство товарища, которое произошло из-за конфликта.
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