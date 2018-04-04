В Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубы, движение транспорта ограничено (6 новостей) «Сейчас специалисты «Киевэнерго» работают над ликвидацией повреждения»

Движение по мосту Патона в Киеве ограничили из-за аварии в сети “Киевэнерго”.

Обновлено в 18:12 В результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" сегодня, 4 апреля, был поврежден тротуар на мосту им. Патона. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор". "Сейчас бригада рабочих ПАО "Киевэнерго" выполняет аварийно-восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта по…

Обновлено в 18:34 Коммунальная корпорация "Киевавтодор" предупреждает водителей об ограничении в движении на мосту Патона