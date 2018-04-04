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В Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубы, движение транспорта ограничено

В Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубы, движение транспорта ограничено (6 новостей)

«Сейчас специалисты «Киевэнерго» работают над ликвидацией повреждения»

Движение по мосту Патона в Киеве ограничили из-за аварии в сети “Киевэнерго”.

Обновлено в 18:12 В результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" сегодня, 4 апреля, был поврежден тротуар на мосту им. Патона. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор". "Сейчас бригада рабочих ПАО "Киевэнерго" выполняет аварийно-восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта по…

Обновлено в 18:34 Коммунальная корпорация "Киевавтодор" предупреждает водителей об ограничении в движении на мосту Патона

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубы, движение транспорта ограничено»
Фото В Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубы, движение транспорта ограничено
Фото На мосту Патона в Киеве прорвало трубу: из тротуара бьет вода
Фото В Киеве на мосту Патона ограничено движение в связи с аварией на сетях "Киевэнерго"
Фото На мосту Патона в столице произошла авария на инженерных сетях «Киевэнерго»
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Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 17:29 В среду, 4 апреля, движение транспорта по мосту имени Е.О. Патона в Киеве ограничено из-за аварии на инженерных сетях Киевэнерго.
Униан Униан  ·  04.04.18, 18:09 Сейчас специалисты «Киевэнерго» работают над ликвидацией повреждения.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  04.04.18, 18:09 Сегодня на мосту им.Патона вследствие аварии на инженерных сетях Киевэнерго был поврежден капитально отремонтированный в 2013 году тротуар. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.Бригада работников…
Голос.UA Голос.UA  ·  04.04.18, 18:12 В результате аварии на инженерных сетях ПАО "Киевэнерго" сегодня, 4 апреля, был поврежден тротуар на мосту им. Патона. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор". "Сейчас бригада…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.04.18, 18:34 Коммунальная корпорация "Киевавтодор" предупреждает водителей об ограничении в движении на мосту Патона
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