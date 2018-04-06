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В Киеве на Софийской площади открылся Фестиваль писанок

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Фестиваль писанок / УНИАН В Киеве на Софийской площади 5 апреля открылся VIII Фестиваль писанок, организованный к Пасхе. Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, на площади...

В этом году к разнообразным писанкам сро всей Украины добавились расписные пасхальные зайцы.

ФОТО К НОВОСТИ : «В Киеве на Софийской площади открылся Фестиваль писанок»

ФОТО К НОВОСТИ : «В Киеве на Софийской площади открылся Фестиваль писанок»

В Киеве на Софийской площади 5 апреля открылся VIII Фестиваль писанок, организованный к Пасхе.

В Киеве на Софийской площади открылся Фестиваль писанок (4 новости) «В этом году к разнообразным писанкам сро всей Украины добавились расписные пасхальные зайцы»

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