В Киеве ограничат движение транспорта на мостах через Днепр (5 новостей) «"Киевавтодор" будет проводить ремонтные работы»

Движение транспорта по Южному, Московскому мостам, а также мосту через р.Десенка будет частично ограничено днем в пятницу, 12 января, в связи с ремонтными работами, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные коммунального предприятия "Киевавтодор".

Обновлено в 20:57 Так, с 11:00 до 17:00 будет ограничено движение на Южном мостовом переходе через Днепр в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Обновлено в 23:09 В столице в пятницу частично ограничат движение транспорта по Южному и Московскому мостам, а также мосту через р. Десенка. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор». «Обращаем внимание водителей, что завтра, 12 ...