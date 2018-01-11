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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 23:09
· Работа · Ремонтные работы · Январь
В Киеве ограничат движение транспорта на мостах через Днепр

В Киеве ограничат движение транспорта на мостах через Днепр (5 новостей)

«"Киевавтодор" будет проводить ремонтные работы»

Движение транспорта по Южному, Московскому мостам, а также мосту через р.Десенка будет частично ограничено днем в пятницу, 12 января, в связи с ремонтными работами, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные коммунального предприятия "Киевавтодор".

Обновлено в 20:57 Так, с 11:00 до 17:00 будет ограничено движение на Южном мостовом переходе через Днепр в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Обновлено в 23:09 В столице в пятницу частично ограничат движение транспорта по Южному и Московскому мостам, а также мосту через р. Десенка. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор». «Обращаем внимание водителей, что завтра, 12 ...

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.01.18, 18:13 В пятницу, 12 декабря, в Киеве ограничат транспортное движение на мостах через Днепр и залив Днепра реку Десенка (Черторой)
ТСН ТСН  ·  11.01.18, 18:56 "Киевавтодор" будет проводить ремонтные работы.
Газета День Газета День  ·  11.01.18, 20:57 В пятницу, 12 декабря, в Киеве ограничат транспортное движение на мостах через Днепр и залив Днепра реку Десенка (Черторой). Об этом сообщает в Facebook пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".…
Хвиля Хвиля  ·  11.01.18, 23:09 В столице в пятницу частично ограничат движение транспорта по Южному и Московскому мостам, а также мосту через р. Десенка. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор». «Обращаем…
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