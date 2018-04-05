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В Киеве отключили от отопления 70% жилых домов

В Киеве отключили от отопления 70% жилых домов (3 новости)

«Решение о завершении отопительного сезона в столице было принято КГГА 4 апреля»

Также от отопления отключены 56% административных зданий и 40% учебных заведений.

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Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 16:22 Решение о завершении отопительного сезона в столице было принято КГГА 4 апреля.
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