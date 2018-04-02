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В Киеве почти в пять раз возрос уровень заболеваемости аутизмом

В Киеве почти в пять раз возрос уровень заболеваемости аутизмом (4 новости)

«В Киеве количество диагнозов аутизм за последние 8 лет выросло в 4,5 раза»

Заболеваемость аутизмом в Киеве за последние восемь лет выросла в 4,5 раза. Об этом в День распространения информации об аутизме отметила директор Департамента охраны здоровья Киева Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА. "Распространенность аутизма в мире быстро растет. В Киеве заболеваемость аутизмом за последние 8 лет выросла в 4,5 раза. Сегодня в столице проживает более тысячи лиц с расстройствами спектра аутизма", - отметила Гинзбург. По ее словам, аутизм - один из самых распространенных видов расстройств психического развития у детей, который характеризуется нарушениями в сферах социального развития ребенка, развития речи, способности общаться и стереотипным, ограниченным поведением. Кроме того, аутизм сложно диагностировать. "Аутизм влияет на каждого человека по-разному. Поэтому и симптомы имеет различные. Коварство аутизма в том, что заметить его при обычном краткосрочном обзоре даже очень опытному врачу первичного звена не всегда легко. Эти проявления не столь категоричны и не так бросаются в глаза как, например, повышенная температура, кашель или сыпь. Поэтому огромная надежда в деле первичной диагностики аутизма именно на родителей и семью", - рассказала Гинзбург. Она также перечислила несколько проявлений, которые должны вызвать у родителей ребенка внимание до 18-месячного возраста ребенка. "Среди них: отсутствие реакции на окружающих, даже на маму с папой; сопротивление объятиям, проявлений родительской ласки; отсутствие интереса к играм на взаимодействие; высокая чувствительность к звукам, шуму, текстуре предметов, новых впечатлений, всего незнакомого. Такие малыши могут проявлять склонность к самоповреждению и аутоагрессии: царапает себя, бьет и т. п. Также близких должна насторожить странная поведение ребенка - навязчивые монотонные движения, размахивания, вращения, кружения", - сказала директор департамента. По данным сотрудников правоохранительных органов, их вместе с медиками и пожарными вызвали соседи, которым о пожаре сообщил соседский ребенок. Мальчик вернулся домой и увидел, что в его квартире начался пожар. В доме находился его восьмилетний младший брат с аутизмом, которого старший брат решил спасти, в результате чего ребенок принялся звать соседей на помощь.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  02.04.18, 20:22 В понедельник, 2 апреля, в День распространения информации об аутизме киевская администрация заявила, что заболеваемость аутизмом в Киеве за последние восемь лет выросла в 4,5 раза.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.04.18, 22:02 В Киеве количество диагнозов "аутизм" за последние 8 лет выросло в 4,5 раза.
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