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Экономика и финансы
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 00:49
· Отопление · Тариф
В Киеве подешевеет отопление для населения

В Киеве подешевеет отопление для населения (6 новостей)

«Тариф для населения снизился на 4%»

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф столичной энергогенерирующей компании «Киевэнерго» на отопление для населения на 4,1%. Соответствующие постановления комиссия приняла на заседании, передает УНИАН. Так, комиссия установила для «Киевэнерго» тарифы на ...

Обновлено в 23:56 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф столичной энергогенерирующей компании "Киевэнерго" на отопление для населения на 4,1%.

Обновлено в 00:49 Тариф для населения снизился на 4%.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 19:58 НКРЭКУ снизила тарифы на отопление для населения от “Киевэнерго” на 4,1%.
Украинская правда Украинская правда  ·  28.12.17, 21:30 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф столичной энергогенерирующей компании "Киевэнерго" на отопление для населения на 4,1%.
ТСН ТСН  ·  28.12.17, 22:49 Снижение цен касается абонентов "Киевэнерго".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.12.17, 23:56 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф столичной энергогенерирующей компании "Киевэнерго" на отопление для населения на 4,1%.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.12.17, 00:49 Тариф для населения снизился на 4%.
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