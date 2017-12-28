В Киеве подешевеет отопление для населения (6 новостей) «Тариф для населения снизился на 4%»

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф столичной энергогенерирующей компании «Киевэнерго» на отопление для населения на 4,1%. Соответствующие постановления комиссия приняла на заседании, передает УНИАН. Так, комиссия установила для «Киевэнерго» тарифы на ...

Обновлено в 23:56 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф столичной энергогенерирующей компании "Киевэнерго" на отопление для населения на 4,1%.

Обновлено в 00:49 Тариф для населения снизился на 4%.