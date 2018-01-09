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Экономика и финансы
Городской Дозор Городской Дозор · · Обновлено в 19:25
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В Киеве подешевели отопление и горячая вода: названы расценки 

В Киеве подешевели отопление и горячая вода: названы расценки  (6 новостей)

«Тарифы изменились с 31 декабря »

Новые тарифы приняли двумя постановлениями во время заседания НКРЭ. Там и утвердили расценки за услуги централизованного отопления и снабжения горячей воды.

Обновлено в 19:00 C 31 декабря 2017 г. в Киеве вступили в силу новые тарифы на тепловую энергию и услуги на централизованное отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго. Уменьшение тарифов основано на постановлении НКРЭКУ от ...

Обновлено в 19:25 В Киеве уменьшились тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение для бытовых потребителей.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве подешевели отопление и горячая вода: названы расценки »
Фото В Киеве подешевели отопление и горячая вода: названы расценки 
Фото Киевлянам изменили тарифы на горячую воду
Фото В Киеве снизили тарифы на отопление и горячую воду
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Обозреватель Обозреватель  ·  09.01.18, 16:25 Тарифы изменились с 31 декабря 
Новое Время Новое Время  ·  09.01.18, 16:46 Тарифы на горячее водоснабжение с января 2018 года изменились для жителей Киева.
Униан Униан  ·  09.01.18, 17:24 Новый тариф на отопление составляет 1355,83 грн/Гкал, а на горячую воду – 80,62 грн за куб. м.
Хвиля Хвиля  ·  09.01.18, 19:00 C 31 декабря 2017 г. в Киеве вступили в силу новые тарифы на тепловую энергию и услуги на централизованное отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго. Уменьшение тарифов…
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Экономические Известия Экономические Известия  ·  09.01.18, 19:25 В Киеве уменьшились тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение для бытовых потребителей.
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