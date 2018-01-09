В Киеве подешевели отопление и горячая вода: названы расценки (6 новостей) «Тарифы изменились с 31 декабря »

Новые тарифы приняли двумя постановлениями во время заседания НКРЭ. Там и утвердили расценки за услуги централизованного отопления и снабжения горячей воды.

Обновлено в 19:00 C 31 декабря 2017 г. в Киеве вступили в силу новые тарифы на тепловую энергию и услуги на централизованное отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго. Уменьшение тарифов основано на постановлении НКРЭКУ от ...

Обновлено в 19:25 В Киеве уменьшились тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение для бытовых потребителей.