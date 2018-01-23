В Киеве презентовали форму олимпийской сборной Украины (4 новости) «Мероприятия прошли в Киеве в Национальной филармонии. (фото)»

В Киеве во время торжественной церемонии проводов сборной Украины на Олимпийские игры-2018 представили форму сборной.

Моделями выступили спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх в Нагано, Турине, Пекине, Ванкувере, Лондоне и Рио - Ольга Саладуха, Наталья Добрынская, Юлия Левченко, Денис Беринчик, Юрий Чебан, Дарья Зевина, Андрей Дериземля, Елена Петрова, Дарья Билодид и другие, пишет isport.ua.

На зимней Олимпиаде в Южной Корее у спортсменов будет несколько комплектов формы для соревнований, для официальных мероприятий и для церемонии открытия и закрытия Игр. Дизайн формы разработал известный украинский модельер Андре Тан, а изготовила фирма PEAK.