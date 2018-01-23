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В Киеве презентовали форму олимпийской сборной Украины

В Киеве презентовали форму олимпийской сборной Украины (4 новости)

«Мероприятия прошли в Киеве в Национальной филармонии. (фото)»

В Киеве во время торжественной церемонии проводов сборной Украины на Олимпийские игры-2018 представили форму сборной.

Моделями выступили спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх в Нагано, Турине, Пекине, Ванкувере, Лондоне и Рио - Ольга Саладуха, Наталья Добрынская, Юлия Левченко, Денис Беринчик, Юрий Чебан, Дарья Зевина, Андрей Дериземля, Елена Петрова, Дарья Билодид и другие, пишет isport.ua.

На зимней Олимпиаде в Южной Корее у спортсменов будет несколько комплектов формы для соревнований, для официальных мероприятий и для церемонии открытия и закрытия Игр. Дизайн формы разработал известный украинский модельер Андре Тан, а изготовила фирма PEAK.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве презентовали форму олимпийской сборной Украины»
Фото Сборную Украины торжественно провели на Олимпиаду в Пхенчхане
Фото Проводы олимпийской сборной Украины и презентация формы: фото (фото)
Фото В Киеве показали форму олимпийской сборной Украины 2018
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.01.18, 20:57 В столице представили новую олимпийскую форму, в которой украинские спортсмены будут соревноваться в Пхенчхане
Униан Униан  ·  23.01.18, 21:00 Также состоялась презентация формы олимпийской сборной Украины.
Главред Главред  ·  23.01.18, 21:24 Мероприятия прошли в Киеве в Национальной филармонии. (фото)
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