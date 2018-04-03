В Киеве произошел взрыв в отделении банка (видео)

ЧП на Троещине в Киеве. Там в отделении одного их банков прогремел взрыв.
Предварительно было установлено, что около 17:20 на территории банка, расположенного по улице Закревского д.51, появился человек. Он бросил пакет, который взорвался, после чего мужчина убежал.
Как один из вариантов случившегося - взрыв мог быть сделан с целью ограбления. Пока неизвестно, смог ли "подрывник" что-нибудь украсть из банка.
Это уже далеко не первый взрыв в украинской столице с начала этого года - в конце февраля в киевской многоэтажке взорвался мусоропровод. Все экстренные службы оказались на месте происшествия буквально через несколько минут.