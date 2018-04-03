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В Киеве произошел взрыв в отделении банка (видео)

В Киеве произошел взрыв в отделении банка (видео) (4 новости и 1 видео)

«Целью напавших могло быть ограбление»

ЧП на Троещине в Киеве. Там в отделении одного их банков прогремел взрыв.

Предварительно было установлено, что около 17:20 на территории банка, расположенного по улице Закревского д.51, появился человек. Он бросил пакет, который взорвался, после чего мужчина убежал.

Как один из вариантов случившегося - взрыв мог быть сделан с целью ограбления. Пока неизвестно, смог ли "подрывник" что-нибудь украсть из банка.

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Это уже далеко не первый взрыв в украинской столице с начала этого года - в конце февраля в киевской многоэтажке взорвался мусоропровод‍. Все экстренные службы оказались на месте происшествия буквально через несколько минут. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  03.04.18, 19:47 Во вторник, 3 апреля, неизвестный устроил взрыв в отделении финучреждения Райффайзен Банк Аваль на Троещине в Киеве.
Факты Факты  ·  03.04.18, 19:50 Целью напавших могло быть ограбление
Главред Главред  ·  03.04.18, 20:02 Мужчина забежал в отделение банка и бросил пакет, который сдетонировал. (видео) (фото)
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