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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 04:39
· ДТП · Судья
В Киеве пьяный судья пытался сбежать с места аварии в &quot;скорой&quot; - СМИ

В Киеве пьяный судья пытался сбежать с места аварии в "скорой" - СМИ (13 новостей и 1 видео)

«Местные жители не дали сбежать виновнику»

В Киеве на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошла пьяная ДТП, участником которой стал судья из Белой Церкви. Об этом в прямой трансляции с места аварии сообщает dtp.kiev.ua. "Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водитель Renault с серьезными травмами госпитализирован",

Обновлено в 03:55 В столице недалеко от Житомирской трассы произошла авария, участником которой стал судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрий Усатов.

Обновлено в 04:39 На Киевщине пьяный судья спровоцировал ДТП, а затем пытался сбежать на “скорой”.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве пьяный судья пытался сбежать с места аварии в "скорой" - СМИ»
Фото В Киеве пьяный судья пытался сбежать с места аварии в "скорой" - СМИ
Фото "Синий в хлам": пьяный судья пытался сбежать с места серьезного ДТП в Киеве
Фото В Киеве пьяный судья после ДТП пытался скрыться на "скорой"
Фото Пытался сбежать: пьяный судья устроил масштабное ДТП под Киевом, есть пострадавшие
Фото На Киевщине пьяный судья пытался сбежать в карете "скорой помощи"
Фото В Киеве пьяный судья устроил ДТП и пытался скрыться в "скорой"
Фото В Киеве пьяный судья устроил ДТП и пытался скрыться в машине скорой помощи
Фото В Киевской области пьяный судья пытался сбежать в карете "скорой помощи"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  02.01.18, 23:42 Второго водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.
Апостроф Апостроф  ·  03.01.18, 00:35 Во вторник, 2 января, в Киеве, произошло пьяное ДТП, один из участников которой был, вероятно, судья.
Обозреватель Обозреватель  ·  03.01.18, 00:46 Местные жители не дали сбежать виновнику
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.01.18, 01:29 В Киеве вечером 2 января возле Житомирской трассы произошло ДТП с участием судьи, который после столкновения попытался скрыться на автомобиле скорой помощи. Об этом сообщается на странице сообщества Dtp.kiev.ua…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Politeka Politeka  ·  03.01.18, 01:37 На Житомирской трассе пьяный судья Киево-Святошинского суда устроил масштабное ДТП, в результате которого есть тяжело пострадавшие Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук. «Сейчас на повороте…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.01.18, 01:40 В Киеве на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошло пьяное ДТП с участием судьи из Белой Церкви, сообщает сообщество dtp.kiev.ua в фейсбуке.
УНН УНН  ·  03.01.18, 01:50 По информации портала, водитель автомобиля Ford (судья) двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.01.18, 01:55 Под Киевом автомобиль Ford выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. За рулем автомобиля Ford находился судья Дмитрий…
Сегодня Сегодня  ·  03.01.18, 02:05 На месте происшествия работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа. В Киеве на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошло пьяное ДТП, участником которой стал судья из Белой…
Новое Время Новое Время  ·  03.01.18, 02:26 На Житомирской трассе в Киеве пьяный судья Киево-Святошинского суда устроил масштабное ДТП, в результате которого тяжело пострадал мужчина.
Апостроф Апостроф  ·  03.01.18, 03:55 В столице недалеко от Житомирской трассы произошла авария, участником которой стал судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрий Усатов.
Телеграф Телеграф  ·  03.01.18, 04:39 На Киевщине пьяный судья спровоцировал ДТП, а затем пытался сбежать на “скорой”.
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