В Киеве пьяный судья пытался сбежать с места аварии в &quot;скорой&quot; - СМИ

В Киеве пьяный судья пытался сбежать с места аварии в "скорой" - СМИ (13 новостей и 1 видео) «Местные жители не дали сбежать виновнику»

В Киеве на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошла пьяная ДТП, участником которой стал судья из Белой Церкви. Об этом в прямой трансляции с места аварии сообщает dtp.kiev.ua. "Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водитель Renault с серьезными травмами госпитализирован",

Обновлено в 03:55 В столице недалеко от Житомирской трассы произошла авария, участником которой стал судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрий Усатов.

Обновлено в 04:39 На Киевщине пьяный судья спровоцировал ДТП, а затем пытался сбежать на “скорой”.